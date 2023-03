Los comicios locales facilitan la proliferación de agrupaciones de electores, partidos independientes que aspiran a devenir bisagra para las mayorías que precisan los grandes partidos. Una tendencia que este mayo se verá intensificada por la descomposición de Ciudadanos y otras formaciones que en su día aspiraban a ocupar un espacio transideológico frente a PP y PSOE. Casi lo consiguen. Una vez más, la inercia partitocrática, las guerras de poder, frustraron que el proyecto cuajara.

Lo que no quita para que la ola hiciera emerger a ciudadanos con vocación política que, resistiéndose a renunciar a la vida pública, impulsan candidaturas independientes. Es el caso de ex de Ciudadanos en Palazuelos o El Espinar, que ya han anunciado sus respectivas agrupaciones de electores, y es el caso también de la concejala de La Lastrilla, hoy no adscrita, en su día de los naranjas, Isabel González, que concurrirá a los comicios con el proyecto Unidos por La Lastrilla.

La propia González lo confirmaba en redes sociales, donde es muy activa, dando a conocer la iniciativa y anunciando “un increíble equipo de personas, comprometidas e implicadas en nuestro pueblo. Pronto os las presentaré”, escribía. En declaraciones a Acueducto2, reafirmaba esas intenciones así como su objetivo de devenir una bisagra que permita y facilite mayorías encarada al “interés general”, así como su escepticismo respecto a la capacidad al respecto de los grandes favoritos, la actual alcaldesa, la popular Elisabet Lázaro, heredera del emblemático Vicente Calle (alcalde entre 2007 y 2021) y la veterana Marisa Delgado, por el PSOE.

Electa por la formación naranja en 2019, en lo que era su bautismo político, González, empresaria jubilada, a los pocos meses abandonaba la formación por la falta de democracia interna y coherencia de los dirigentes, para pasar al grupo de los No Adscritos del pleno de La Lastrilla, desde donde se ha caracterizado por aportar transparencia, un sentido crítico y el posibilismo como bandera. Anuncia para mayo una lista formada por profesionales y vecinos. Antes, pero, deberá pasar por el trámite de conseguir ese 10% de vecinos que avalen su agrupación aunque el proyecto parece ya bastante maduro.