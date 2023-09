Tanto el PSOE como el Ayuntamiento de Los Huertos estudian impugnar la asamblea general del Consorcio Provincial de Medio Ambiente habida el 17 de agosto y en la que se dio el visto bueno a la macro-inversión de unos 38M€ en 15 años tanto para modernizar y ampliar la planta de procesamiento de residuos urbanos de Los Huertos como para construir un nuevo Deposito Controlado de Rechazo que venga a sustituir al de Martín Miguel, éste prácticamente al final de su vida útil, y que estará ubicado junto a la planta de Los Huertos.

La asamblea está integrada por representantes de ayuntamientos y mancomunidades a los que presta servicio el consorcio de la Diputación. Como sea que las elecciones municipales eran aún recientes, una buena parte de las entidades locales no habían nombrado representante, de hecho, algunos de los asamblearios no eran ni concejales pues no habían resultado elegidos o no se presentaron a los comicios del 28 de Mayo. Pese a todo pudieron votar en la trascendental asamblea de agosto.

Tanto en Los Huertos y en el PSOE consideran que se trataba de una asamblea en funciones. En “el PSOE estamos estudiando la validez jurídica de los acuerdos tomados por el consorcio Provincial ya que se toman en funciones acuerdos importantes y de trascendencia, con personas que ya no son ni concejales en esta legislatura”, denunciaba el secretario general del PSOE segoviano José Luis Aceves, en una comparecencia para pasar revista a los temas del curos político.

Manuela Fernández, alcaldesa de Los Huertos, presentó una alegación en la asamblea apuntando a la invalidez de la asamblea pero el secretario en funciones del consorcio, el ahora concejal popular en Segovia Alejandro González-Salamanca, lo desestimó. “Estábamos en funciones pero los acuerdos adoptados entendemos que nos viables”, explicaba Mario Pastor, presidente del consorcio. Los Huertos también estudia impugnar la asamblea, que de sustanciarse tampoco modificaría en demasía la situación: el PP controla holgadamente la asamblea, donde es mayoría abrumadora, como lo es también la decisión de los municipios de seguir el actual modelo centralizado en Los Huertos.

Informe del Instituto Geológico Minero

En todos lados menos en Los Huertos, claro está. En la pequeña localidad del alfoz segoviano, 170 habitantes y que linda ya con el vertedero de Martín Miguel, están en pie de guerra contra un modelo que les convierte en el epicentro de la gestión y, en un futuro, el depósito, de todos los residuos urbanos de la provincia. El tema ya le costó la alcaldía al popular Alfonso Asenjo, en una moción de censura en diciembre de 2022 que puso a la socialista Manuela Fernández como alcaldesa, cargo que las urnas revalidaron en mayo.

Se queja Fernández de falta de transparencia de la Diputación y sospecha que se le oculta información. “En 2008 un informe del Instituto Geológico Minero desaconsejaba ubicar allí [junto a la planta de procesamiento, en una zona de 20Ha] el CDR al haber niveles freáticos a menos de dos metros bajo tierra”, explica. El consorcio encargó un nuevo informe al instituto con motivo del nuevo proyecto, algo obligatorio aunque no vinculante. Desde Los Huertos han reclamado ese nuevo informe pero, a fecha de hoy, no lo han visto. Por su parte, Mario Pastor explica que “todos los informes han sido positivos”, reconoce que en 2008 había un informe negativo pero que se han aplicado las sugerencias de cambio y el nuevo es positivo.

También es positivo el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, a pesar de que el consistorio sostiene que entre el límite del futuro vertedero y el río Eresma hay menos de 500 metros, que es la distancia mínima que permite la ley. No hay datos tampoco de los asentamientos neolíticos, objeto de un estudio arqueológico encargado por el Consorcio, que en el ayuntamiento afirman que se les niega pese a solicitarlo con insistencia.