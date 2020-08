Entra en vigor la limitación a fumar por la calle y el cierre de bares de copas

La BOCyL publicaba el 16 de agosto las nuevas limitaciones para intentar luchar contra los rebrotes, que son de aplicación desde este lunes 17 de agosto.

Son un conjunto de medidas, todas de importante calado, siendo la más mediática la restricción al poder fumar por la calle. No se podrá fumar siempre que no exista una distancia de al menos dos metros entre el fumador y otra persona. No corrrillos, no pitillos en la terraza…

Se ordena el cierre de bares de copas y discotecas. Se intensificarán las medidas anti-botellón. La celebración de cualquier evento multitudinario deberá pasar un estudio de riesgo y contar con una autorización específica de las autoridades sanitarias.

Terrazas y bares

También se intensificarán las medidas de control para que en los bares se respete la distancia de separación. Aspectos como la distancia mínima entre mesas de 1.5 metros; limitar a 10 comensales los que comparten mesa o agrupación de mesas; adelantar el horario de cierre por defecto a las 01:00 (con límite a las 12:00 para el acceso de clientes).

Cribados por PCR

Otra novedad es la obligación de pasar cribados con pruebas PCR cuando se declare un brote epidémico y para los colectivos de riesgo. Por ejemplo, al aparecer un brote en una residencia, internos y personal deberán pasar la prueba. La orden añade barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas…