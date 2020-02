Encuentran el cadáver de un hombre en su domicilio

La policía y los bomberos han encontrado este 6 de febrero el cadáver de un hombre, P.N.G., de 57 años en su domicilio, en la plaza Tirso De Molina, de Nueva Segovia. El hombre vivía solo en la casa, según han confirmado desde la subdelegación del Gobierno y varios vecinos del inmueble preguntados por acueducto2.com.

Según esas mismas fuentes, desde hace días en la casa no se escuchaba más ruido que el de un insistente despertador que se activaba a primera hora de la mañana sin que nadie detuviera su sonido.

Fueron sus compañeros de trabajo, en la Junta de Castilla y León, los que dieron la alerta por la ausencia del hombre a su puesto de trabajo durante esta semana. En torno a las 14.00 horas acudieron a la vivienda varias dotaciones de policía nacional y local, además de bomberos, que tras llamar reiteradamente a la puerta sin obtener respuesta entraron en la casa donde se encontraron el cuerpo sin vida.

Desde la subdelegación del Gobierno se ha asegurado que no se habían encontrado signos de violencia en la casa pero aún no se han aclarado las causas del fallecimiento. No obstante, este periódico ha podido conocer que en la vivienda, cerca del cadáver, se encontraron diversos medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades como la depresión.

Varios agentes policiales permanecieron en el domicilio a la espera de la llegada del juez para ordenar el levantamiento del cadáver, estando previsto que se realice la autopsia en las próximas horas.