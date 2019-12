La sustitución de glorietas por trocoides sinoidales en la SG-20 avanza al ritmo previsto, según informaba en rueda de prensa la delegada del Gobierno Lirio Martín, que el 28 de diciembre anunciaba la “entrada parcial en servicio” de la ubicada en el PK 14.15, del tramo provisional en servicio accidental del tramo Norte Sur y Sur Norte, tanto en los accesos sentido Norte Sur como de salida.

Según el croquis facilitado por el ministerio de Fomento los nuevos accesos ahora en servicio serán compartidos en la calzada de sentido y carril único para ambas direcciones, por lo que se pide “paciencia” y “prudencia, aunque es mejor no utilizar el vehículo si no es indispensable”. A fin y manera de salvaguardar el eje primario, se ha optado por una compleja alternativa combinando trocoides con sinoidales en tangente. “Así se facilita la conexión en ponderación, que era una de las cosas que se pretendían”, explicó Martín sin mover un solo músculo de la cara pero apretando compulsivamente el botón de muelle de un bolígrafo. “Es decir, que para acceder por Torrecaballeros se va a poder en continuación de la marcha en el tramo señalado, o no, pero en ambos casos”, añadió.

Capa asfáltica de doble cara

Desde Fomento se ha optado también por una capa asfáltica de doble cara -si bien el pintado señalético será solo a cara vista- con bituminosa de alta calidad de 37% y enrejado antipérmico que retrasa el deterioro por humedades, especialmente en la salida a Torrecaballeros. “Pues era algo muy pedido por los vecinos de Torrecaballeros, en trabajos encomendados a la UTE Ivan Antonov SLU-Cubiertas Eresma y adjudicadas por 2.252€”, señalaba Lirio.

Ha sido una rueda de prensa larga, sobre tres horas y cincuenta minutos, en la que la subdelegada, la responsable de prensa y un operario de la citada UTE se afanaban en interpretar los planos facilitados por los ingenieros de Fomento. De hecho, a mitad de la presentación ha habido que volver a empezar al detectarse que la proyección estaba al revés, momento en el que Lirio Martín ha estallado en una pequeña crisis nerviosa sin consecuencias.