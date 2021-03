Emilio Zamarriego García es el hombre del tráfico en Málaga, jefe de servicios de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios de Málaga. Pero este Segoviano inquieto, castellano en Málaga y cofrade, arrastra también la pasión por los maratones, siendo el primer español en completar la participación en los World Marathon Major: Nueva York, Boston, Chicago, Londres, Berlín y Tokyo.

Hace más de 20 años, Emilio Zamarriego III, como lo llaman en tono de broma en su familia por repetirse el nombre en sucesivas generaciones, llegó a Málaga, capital andaluza que en estos últimos años ha vivido un profundo cambio del que él mismo ha sido testigo. Entró de lleno en SMASSA, la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios de Málaga, dedicada a la creación y gestión de los aparcamientos, tanto de residentes como en rotación, que se encuentran repartidos por la ciudad pero, como bien dice el refrán: “No solo de pan vive el hombre” y en la vida de Emilio Zamarriego no todo es construir nuevos espacios dedicados al aparcamiento de vehículos… Un día comenzó a correr y hasta hoy. Gracias a su afición, ha participado en los más importantes Maratones de mundo y en diferentes carreras en España y en otros países… De su trabajo y sus aficiones, él mismo nos habla.

P-¿Desde cuándo estás en Málaga?

R-Desde el año 2000, julio del año 2000. Llevo ya más de 21 años allí y estoy contento…

P– Málaga es una gran ciudad… ¿Cuéntame cual fue tu trayectoria hasta llegar a Málaga?

R-Es fácil. Me casé en el año 1997 con una malagueña y estuvimos viviendo tres años en Segovia. Mi primer hijo nació en Málaga, pero vivimos el primer año en Segovia. En el año 2000 me surgió la posibilidad de venir a Málaga a la empresa SMASSA y, me vine. Además, mi mujer estaba deseando volver a su ciudad… y a mí no me importó. El puesto de trabajo, el volumen de la empresa, las perspectivas… Cuando llegué, se iniciaba el plan de aparcamientos para residentes en la ciudad y, desde el año 2000 hasta 2011, hicimos 42 aparcamientos… Para que te hagas una idea del volumen, tanto de obra como de trabajo en general, fueron 42 aparcamientos para particulares más otros 11 en rotación. Cuando llegué, había solo tres…

Este ha sido uno de los proyecto estrella del Equipo de Gobierno que continua en el Ayuntamiento de Málaga desde el año 2000 pues el Alcalde sigue siendo Francisco de la Torre. Son más de 14.600 plazas de aparcamiento las que se hicieron y aún no ha terminado, había muchos barrios en la ciudad con edificios de pisos muy altos que se construyeron en los años 50 o 60 pero carecían de garaje y había mucha necesidad de dar una solución al problema, dar espacio a esos coches para que pudieran estacionar correctamente.

P-Y pese a todo, Málaga sigue estando lleno…

R-Sí, sigue estando lleno. De hecho, ahora volvemos a construir porque lo que he comentado ocurrió hasta el año 2011, cuando llegó la crisis y ya no se vendían las plazas a los vecinos… Se decidió entonces paralizar el plan de aparcamiento que ahora hemos vuelto a retomar. Hace 15 días se licitó la construcción otro aparcamiento y se ha vuelto a impulsar todo. Hay proyectos para otros dos aparcamientos más…

P-Una máquina que no para…

R-Sí. Durante los años malos de la crisis fue necesario parar porque la gente no tenía dinero para comprar plazas de aparcamiento y estos, son aparcamientos en propiedad… quien lo compra es para toda la vida. Nosotros somos como una promotora, construimos y vendemos. Todo menos, como te he comentado, los aparcamientos para rotación que están en el centro de Málaga. Hicimos varios anillos concéntricos y hay cuatro aparcamientos que rodean el centro histórico: La Alcazaba, La Marina… Otros se encuentran en el siguiente anillo como el de la Plaza de Toros, al que acceden los vehículos que en algún momento no llegan al centro… Política de movilidad del Ayuntamiento de Málaga.

P-Cual es concretamente tu cargo en SMASSA?

R-Soy el Jefe de Servicios de la empresa: La zona azul, la grúa, los aparcamientos del centro… SMASSA es una empresa mixta participada por el Ayuntamiento, Unicaja y EMPARK, el mayor operador de aparcamientos de España. También tenemos un centro de tratamiento de vehículos al final de su vida útil en el que recogemos los vehículos abandonados en la calle para descontaminarlos, se hace el tratamiento oportuno con los residuos peligrosos, se dan de baja en Tráfico y se resuelven todos los trámites administrativos para poder destruir el vehículo conforme marca la norma… Y llevo también el centro de distribución de mercancías que está en el centro de la ciudad donde se hace toda la distribución con vehículos eléctricos…. ¡Muchas cosas! Estoy siempre muy entretenido.

P-¿Ha cambiado mucho la vida en la ciudad de Málaga desde que llegaste?

R-Sí. Málaga ha pegado un cambio enorme. Cuando llegué, Calle Larios todavía tenía tráfico. Pasabas por la Calle Larios, por la Plaza de la Constitución y, me acuerdo de que cuando iba a la oficina que estaba en el centro histórico, iba en el coche. Ahora, toda esa zona se ha peatonalizado: La Calle Larios, la Plaza de la Constitución y las calles de los alrededores… y el centro de Málaga, es completamente distinto.

La ciudad se ha orientado mucho hacia la cultura, se han abierto muchos museos… Empezó todo con el Museo Picasso, luego el Museo Thyssen, el Museo Pompidou, el Puerto… donde existían el Muelle 1 y el Muelle 2, que eran para carga y descarga de mercancías y había un silo enorme… Todo eso ha desaparecido, se ha hecho una gran reforma y se ha convertido en un espacio dedicado al comercio y ocio para el uso de los vecinos y los visitantes de Málaga. Ese puerto está preparado para recibir a los cruceros más grandes del mundo… También, en la antigua Tabacalera, la antigua fábrica de tabacos que había, se ha rehabilitado y se ha convertido en oficinas del Ayuntamiento (una parte) y en museos: El Museo Ruso y el Museo Automovilístico y de la Moda. También se ha abierto el Museo Provincial nuevo, donde estaba la antigua aduana, en el que se han recogido las obras que tenía el museo anterior, pertenecientes a la ciudad y a la provincia de Málaga.

La ciudad ha tenido un cambio muy importante hacia la cultura porque Málaga era una ciudad “de paso”. La gente venía pero “de paso”, no se quedaba a dormir. Incluso quienes venían en los cruceros, en Málaga no se quedaban. Cogían el autobús y se iban a Granada, a Sevilla, a Marbella, a Ronda… pero, ahora se ven excursiones de turistas en el centro cuando vienen los cruceros grandes. Da gusto.

P-Siendo un castellano de toda la vida ¿Qué es lo más sorprendente que encontraste al llegar a Málaga?

R-Lo que más te sorprende al principio es la diferencia de carácter de la gente con relación a nosotros, que somos, como dicen por aquí “muy serios”. Somos “castellanos recios”, más serios… Aquí, cuando llegas, observas que tienen el carácter más abierto, más alegre. No es que el castellano sea triste pero, se nota que nosotros somos más serios… No somos andaluces. Dejando eso a un lado, las diferencias entre Segovia y Málaga también pasan por algo evidente, el tiempo, el clima. La mínima temperatura que he visto en los 20 años que llevo en Málaga, ha sido 4,5 o 5 grados, sobre cero, de mínima. En Segovia, que se puede llegar a los 13 o 14 grados bajo cero de mínima… No tiene nada que ver el invierno de aquí, que vas en manga corta, con lo que ocurre en Segovia en los meses de diciembre o enero. Eso es lo que choca más.

P-El día de los 4,5 grados, los malagueños lo pasarían mal a causa del intenso frío…

R-Eso ha sido este año, cuando pasó “Filomena” por Madrid y por el norte. Hizo un frío tremendo en toda España y a Málaga también le tocó. Los malagueños, imagínate… En Málaga, cuando hace frío y, además llueve (risas), la gente no sale de casa. Pienso algunas veces que ocurriría si vivieran en Oviedo, que siempre llueve…

P-O en Segovia…

R-Pero en Segovia no llueve tanto… es un clima más seco aunque hace frío… Como te decía sobre el carácter de los malagueños, eso es lo que te sorprende porque, en todo lo demás, es todo muy parecido a lo que vivimos allí. En calidad de vida, Segovia tiene una calidad de vida impresionante, porque puedes ir a todos los sitios andando y es una delicia para vivir. Lo que echo de menos en Málaga, en muchas ocasiones, es poder vivir con una tranquilidad como la de Segovia. Para mí, Málaga tiene el tamaño perfecto. He estudiado y trabajado en Madrid y a veces es incómodo pero a esta ciudad, con 570.000 habitantes, no le ocurre lo mismo. Málaga, además está bien comunicada a través del AVE con Madrid, por autovía con Sevilla, Córdoba, Marbella… es una ciudad que ofrece muchas facilidades para hacer cosas

P-Tú que llevas tanto tiempo en Málaga ¿Cómo ves Segovia desde allí?

R-Estoy deseando ir a Segovia y, de hecho, en verano voy siempre. Una buena parte de mis vacaciones las paso allí. Primero vamos a Segovia y luego, a veces realizamos algún viaje cortito a otro lugar del Norte. ¿Qué qué veo? Lo que veo es que Segovia cambia poco, lo que me da un poco de rabia. Se echa de menos el que se hagan cosas para que Segovia avance un poco más. Como se ha orientado mucho al turismo, se echa de menos el que se hagan cosas nuevas como la oportunidad que tendría Segovia al estar cerca de Madrid, de orientar su actividad hacia las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial. Se podrían montar muchas empresas tecnológicas pues al estar Segovia cerca de Madrid, la gente podría venir a trabajar a Segovia y no necesitaría instalaciones grandes… Se podría hacer un Parque Tecnológico similar al que tenemos en Málaga o hay en Valladolid, o más pequeño…. Mucha gente se iría a vivir y trabajar a Segovia

P-¿Crees que en Segovia se están desaprovechando oportunidades al tener Madrid tan cerca…?

R- Creo que sí. Es verdad que Segovia es preciosa y por ello vive mucho de Madrid por el turismo… pero, se debería aprovechar la cercanía con Madrid para atraer incluso a gente joven porque, las nuevas generaciones, serán las que atiendan este mundo de nuevas tecnologías del que hemos hablado.

P-Al margen de la vida profesional ¿A qué dedicas tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus principales aficiones?

R-Me gusta correr Maratones. Fui el primer español en correr los seis grandes Maratones del Mundo. De los nueve primeros en el mundo que lo consiguieron, uno de ellos soy yo. Corrí los cinco primeros: Nueva York, Boston y Chicago, en Estados Unidos, Londres y Berlín, en Europa y, al incluir Tokio en el “World Marathon Major”, también participé en él.

P-¿Cómo comenzó tu andadura en este mundo?

R-Lo típico. Empiezas a correr con amigos por hacer deporte… empiezas a dormir mal cuando estás trabajando y te comentan que te vendría bien hacer deporte porque es bueno para eliminar tensiones… Empiezas con una carrera de diez kilómetros (aquí hay una carrera que se llama “Del Corte Inglés” que se apunta media Málaga), sigues con las Medias Maratones y al final, me dio por correr Maratones. El primero fue el de París y, ese mismo año, en el 2007, me enteré de que se ponía en marcha el World Marathon Major, que recoge a los cinco maratones más grandes, el de Chicago, Nueva York y Boston, en USA y, Berlín y Londres, en Europa. Me propuse en el año 2007 correr todos y lo que hacía era correr uno cada año. Comencé con el de Chicago, luego participé en Berlin, iba alternando, pasé a Nueva York, luego Londres y terminé con Boston en el año 2011 y, en el 2013, añadieron el de Tokyo y fui el primer español en correrlo.

P-¿Sigues con esa afición? ¿Sigues corriendo Maratones?

R-Sí, sigo corriendo pero un poco más tranquilo. El último en el que he participado fue el de Chicago, al que he vuelto en el año 2018. En el año 2019 no corrí en ninguno y, en el 2020, con la COVID, suspendieron todos… Sigo corriendo pero sin correr Maratones ni carreras porque no se convocan.

P-Pero cuando esto termine ¿Seguirás?

R-Creo que Maratones ya no correré. En el último lo pasé tan mal… ya se van notando los años

P-En Segovia hay Media Maratón…

R-Nunca la he podido correr. Siempre he intentado ir pero… He corrido la de Cantalejo porque me ha pillado por allí pero, la de Segovia no he podido nunca y tengo ganas de hacerlo. He corrido la de Málaga y otras muchas por Europa: Roma, Viena, Estocolmo, Praga… he viajado mucho gracias a los Maratones. Las vacaciones eran en Segovia y, una semanita de viaje para acudir a alguna carrera con mi mujer… A ella también le gusta hacer deporte y correr pero, a otro ritmo.