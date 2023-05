8 Comments

La derrota electoral del PSOE, con una devastadora pérdida de poder en los ámbitos locales y autonómicos, planteaba todo un calvario para Pedro Sánchez hasta las Generales de diciembre. ¿Aguantará Sánchez? Era la pregunta que estaba en boca del PSOE en la noche del 28. Porque alguien tiene que pagar los platos rotos y la errática política del Gobierno, bien que razonable en el frente económico, parece estar en la base del tsunami popular que ha barrido al socialismo de tanto centro de poder. Al menos, más que la gestión de los municipios, lo que parece que ha penalizado al PSOE ha sido precisamente eso, la política nacional.

En cualquier caso una pregunta que ya tiene una contundente respuesta: elecciones el 23 de julio. De esta forma, y salvo sorpresas, Sánchez se asegura una baza para seguir en el poder. No hay margen para que el descontento socialista articule alternativas y podrá jugarse el todo por el todo en un momento en el que su capacidad de pacto con el nacionalismo vasco y catalán sigue intacta. Cierto, no muy bueno para el PSOE, que tiene que negociar ahora restos de poder en País Vasco, Cataluña y Diputaciones, y carece de tiempo para diseñar un proyecto menos erosionado. Pero bueno para Sánchez desde la perspectiva de hacerse con un último flotador que le dé un atisbo de supervivencia política, ¡ni tan mal!

Pues desde luego no se puede ignorar el olfato político del presidente para sobrevivir. Hasta ahora, siempre ha salido a flote en situaciones de convulsión interna y externa. Y siempre con la misma técnica, “envido y dos más”. Audacia no le falta.

Jugará en su favor que los pactos de gobernabilidad entre PP y Vox visualizarán inequívocamente ese acceso de la extrema derecha -mucho menos fuerte de lo que cabía prever- a las instituciones, dando alas al argumentario de que “vienen los ultras”. ¿Funcionará?

Pues dependerá de que IU siga manteniéndose, que Suma aglutine voto, y, sobre todo, del efecto Feijóo y si el PP puede catapultarse a sus resultados de la etapa Aznar. De momento, el PP ya ha captado el voto de Ciudadanos lo que le asegura ser primera fuerza en un contexto de socialismo débil. ¿Será suficiente para gobernar? Desde luego, si Sánchez quería seguir vivo en política era del todo necesario dar ahora ese paso de las anticipadas. Y si algo ha demostrado Sánchez es su capacidad para gestionar los tiempos en su favor. Una jugada arriesgada -si no sale bien será la última- pero brillante. Tan brillante al menos como obligada si atendemos a lo único que hay que atender en la realpolitik: la supervivencia personal.

Una fecha chapucera

Esos sí, para muchos esto de votar en julio es una faena. Habrá más abstención y no pinta bien para la izquierda. Jóvenes por ahí, funcionarios en la playa…. Parece un plan chapucero. Pongamos que desesperado…

Y hablando de chapuzas. No pienso resistirme a comentar el fiasco de la nueva aplicación del ministerio de la Presidencia para el seguimiento de las elecciones. En fin, no es cuestión de poner a parir el trabajo de nadie, pero vaya invento…. La web estuvo sin poder cargarse durante la primera parte del escrutinio. Fallos (estos no atribuibles al software, más bien fallo humano) en Valverde, La Granja y Riaguas… Pero lo peor es que una web visual, con mucho colorcillo, pero que retrasaba enormemente el seguimiento de datos como cuando, caso de los periodistas, hay que estar a decenas de municipios y encima comparando con los resultados anteriores. Un desastre.

Vaya que quién la hizo no ha trabajado de periodista, ni tampoco es de pueblo. Vean, en los municipios de concejo abierto, donde se vota en asamblea por lista abierta, y que serán unos 50 en Segovia, el escrutinio pinta el logo de cada candidato ganador (muy bien), los votos y porcentajes (muy bien), pero luego añade a cada candidato “Eufrasio”, “Manuel”, “Natalio”… Cabe pensar que el sistema exigía un campo nominal para entrar los datos, que no cabiendo el apellido entero, se tiró por el camino de en medio. Y queda realmente poco serio para una web oficial. ¡Buen trabajo, Bolaños!