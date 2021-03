7 Comments

Terceros presupuestos del popular Jesús Nieto en minoría en Palazuelos, y tercer “apoyo externo” desde la oposición para sacarlos adelante. Si primero fue Ciudadanos y al año siguiente el PSOE, este 2021 han sido los dos concejales de IU los que se han unido a los 3 del PP y el de DNP para aprobar las cuentas. Se veía venir. Ya a lo largo de 2020 IU había dejado clara su intención de colaborar a cambio de colar inversiones. Y este año el grupo comandado por Juan José Martín las cuela, bien añadiendo propuestas a las ya previstas por Nieto, bien incluyendo de nuevas.

Pistas de pádel y quiosco-bar en La Mina

Entre las primeras, 10.000€ para arreglar la cacera e iniciar un proyecto de senda verde entre Tabanera y Caserío Gamones, incluida en la partida de parques. También un proyecto que se apunta polémico, construir un quiosco bar en la zona del Parque de la Mina, y por importe previsto de unos 23.000€. Se refuerza igualmente la partida de parques con tres zonas de calistenia (con artilugios gimnásticos para los jóvenes) en Arroyo de la Vega, Carracalejo y Robledo, así como dotación de espacios caninos en los parques.

Propuesta del PP a la que se suma IU es la construcción de pistas de pádel, asimismo en el entorno del polideportivo. Nieto mantiene las previstas segunda fase del centro social de Carrascalejo, una nueva entrega por cuenta de las Normas Subsidiarias, y en plan de acerados y asfaltados, con una ampliación de presupuesto para la interminable mejora de la calle Escardinchal, entre otras. En este capítulo, y esta vez a propuesta de IU, más pasos elevados en el Camino de Palazuelos, la vía de enlace entre Tabanera y Palazuelos.

Inversiones Centro Social Carrascalejo (2ª Fase): 135.000€

Normas Urbanísticas (2ª Fase): 38.000€

Pistas de pádel: 160.000€

Aceras Parque Robledo: 170.000€

Asfaltados y acerados: 100.000€

Parques: 45.000€

Paneles informativos: 30.000€

Alumbrado LED (IDAE sub. 50%): 244.000€

Como se ve, prima la deportivo, “hay muchos parques en los núcleos pero entendemos que faltaban elementos para los jóvenes, que hay muchos en la localidad”, explicaba Martín, que como ya pasara con la aplicación de remanentes, en que su grupo votó a favor y salvó la papeleta al alcalde, se abona a la política de sacar adelante proyectos contemplados en su programa electoral. Además de los mencionados, IU ha obtenido la promesa de analizar la municipalización de la gestión de las piscinas de verano. El alcalde, encantado, “son proyectos coincidentes y agradezco el ánimo de colaboración de otras fuerzas políticas, que han hecho un ejercicio de responsabilidad”, explicaba Nieto.

Enmienda a la totalidad de PSOE, Podemos y Ciudadanos

No lo ven así los seis concejales de la oposición, repartidos entre PSOE (3 ediles), Ciudadanos (2) y Podemos (1), que para empezar presentaron una enmienda a la totalidad que incorporaba unos presupuestos alternativos. “Me parece una frivolidad gastar en un bar que hace competencia al sector o en pistas de pádel, cuando este año no se ha destinado ni un euro a la recuperación económica, ni un solo euro”, destacaba el líder de la oposición, el socialista Daniel Bravo. Ponía también como ejemplo que la medida de incorporar dos trabajadores municipales prevista para 2020 se ha llevado a 2021. “Nuestra idea era que ya que no se hizo el pasado año, contratar 4 este”. Por ahí fue el largo debate en un pleno que se prolongó, con mociones, hasta la medianoche del 16 de marzo.

El alcalde, señalando que la prerrogativa de presentar presupuestos es suya y solo suya no puso a votación la enmienda a la totalidad.

Vender la parcela del Burger King por 543.000€

En líneas generales, los presupuestos 2021 comportan un potente aumento del 20%. Son 700.000€ más que el año pasado, casi 4.3M€ por 3.5M€ el ejercicio anterior. No hay subida fiscal, más bien lo contrario, los ingresos por tasas e impuestos bajan en parte por las exenciones previstas a hosteleros y negocios locales en lo tocante a basuras y terrazas. ¿De dónde salen pues los fondos a mayores? Pues en gran medida de la venta de la parcela municipal hoy alquilada a Burger King en Carrascalejo. Inicialmente esta parcela rentaba 4.000€ mensuales a las arcas municipales. A pesar del covid, el establecimiento funciona como un cañón, de donde finalmente empresa y consistorio han llegado a un acuerdo para vender definitivamente por 543.000€.

Además, crece la aportación por transferencias, pero aumentan, y considerablemente los gastos de personal (un 40% más) y los corrientes. En contrapartida baja la deuda hasta los 605.000€. Nieto calcula que en 2023 el que fuera municipio proporcionalmente más endeudado de Segovia estará a cero.