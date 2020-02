El TSJ zanja el cálculo de la liquidación del parking de Zorrilla: 4,8 millones

La sentencia de apelación dictada por la sala de lo contencioso administrativo del TSJ el pasado 22 de noviembre admitía parcialmente el recurso presentado por la que fuera concesionaria del aparcamiento subterráneo de José Zorrilla, la UTE Collosa-Pigsur, una decisión que se traduce en la incorporación de elementos de cálculo sobre aspectos como el lucro cesante —lo que la empresa dejó de ganar— entre 2016 y 2050 y otros.

El extenso documento, de 34 folios, fija los parámetros a aplicar por el Juzgado de Segovia, que en la sentencia primitiva dejó pendiente para la fase de ejecución los cálculos definitivos sobre el lucro cesante de la contrata. La cuenta definitiva arroja la cantidad total de 4,8 millones largos. Se trata de 1,2 millones, un 33 por ciento más, sobre la cifra que propuso pagar el Ayuntamiento (3,6 millones) en base a los informes de los técnicos municipales, pero, al menos, muy alejada de las aspiraciones de la UTE, que pretendía cobrar 15 millones.

El Ayuntamiento afrontará el nuevo desaguisado económico tirando de los remanentes de 2019 y aplicando una modificación presupuestaria que se aprovechará también para incorporar el abono obligado de otros dos “pufos” pendientes: la indemnización a los denunciantes del caso de la Casa de la Parra y la liquidación de intereses por la expropiación de una parcela entre Vía Roma y Padre Claret, la de “casa de Guardas”. En total, 2,2 millones de euros derivados de sentencias judiciales contrarias a las actuaciones del Consistorio. La aprobación del crédito extraordinario se incluirá en los asuntos del pleno del día 28 de febrero.

Además de la recurrente discusión que se ha reavivado por volver a la palestra la necesidad de realizar pagos millonarios derivados de sentencias contra el Ayuntamiento, la bronca política se ha incrementado después de que haya sido el portavoz del Grupo municipal del PP, Pablo Pérez, el que ha desvelado este 20 de febrero la existencia de la sentencia sobre el aparcamiento de Zorrilla. No lo ha hecho la alcaldesa, Clara Luquero, pese a que se dio cuenta del documento y del cálculo definitivo del coste de la liquidación en la Junta de Gobierno del 13 de febrero.

Según el acta completa, a la que ha tenido acceso acueducto2.com, en aquella sesión del órgano de Gobierno se dio cuenta de la decisión del TSJ justo al inicio de la sesión, en el capítulo de “Disposiciones, anuncios y comunicaciones oficiales”, un apartado que se suprime sistemáticamente en la información que se facilita a los periodistas y que tampoco aparece en el acta colgada en la sede electrónica de la web municipal, donde se pueden consultar los acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

La alcaldesa “olvidó” también ese día hacer referencia al texto judicial y sus consecuencias durante los cinco minutos y medio que, en conferencia de prensa, dedicó a leer ante los periodistas con someras explicaciones los que aseguró que eran “los asuntos que yo considero más destacados” de los aprobados en la reunión celebrada dos horas antes. Que tampoco hiciera mención alguna a esta cuestión, de evidente trascendencia para la ciudad, tras la Junta de Gobierno de esta semana parece confirmar que no se trató de un olvido.

De esta manera, ha sido el portavoz popular el que ha decidido divulgar los textos judiciales. “No aparecía [en el orden del día] ningún epígrafe sobre esta cuestión, no se si porque no se quería dar a conocer, y me sorprendí porque no había previo aviso”, relató el portavoz que ironizó asegurando que le había causado extrañeza el silencio de los miembros del Gobierno y que “no lo anunciaran a los medios de comunicación al igual que venden todos sus grandes proyectos que pasan por la Junta de Gobierno Local”. Según su discurso “he esperado el tiempo suficiente y aprovecho para anunciarlo ya que el Gobierno no lo hace”, concluyó.