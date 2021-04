El Grupo municipal popular ha reclamado que el Ayuntamiento ejecute ya de manera subsidiaria la consolidación del talud cercano al colegio Carlos de Lecea para garantizar la seguridad en la zona y permitir la reapertura de la mitad del patio del colegio, cerrado desde 2018 a la espera de la actuación que garantice la seguridad. El terreno es particular, aunque Urbanismo lleva tres años tratando de localizar a sus propietarios sin conseguirlo. La obra cuesta 300.000 euros.

El de 2018 fue un año de copiosas nieves y eso hizo que en aquel mes de marzo se desprendieran del talud varias toneladas de rocas y arena, en parte sobre el patio del colegio por lo que se acordonó la zona y se cerró medio patio como medidas de seguridad, y así permanece desde entonces. El Ayuntamiento se marcó unos meses para localizar al propietario y ordenarle que ejecutara las obras de consolidación, aunque al mismo tiempo adquiría el compromiso de realizar la actuación de manera subsidiaria si no conseguía dar con el dueño, como ha ocurrido hasta el momento.

“Después de casi tres años el ejecutivo que dirige Luquero no ha puesto en marcha la intervención que se necesita, esa es la capacidad de reacción de los socialistas, expertos en decir que van a hacer algo, pero luego no llevarlo a cabo”, se quejó el portavoz popular, Pablo Pérez, que recordó que la consolidación del talud se estimó en 300.000 euros que, a su juicio, el Gobierno local podría haber dispuesto de los remanentes acumulados (5,6 millones “extra” para inversiones este año). “ La protección de los más pequeños y de los ciudadanos no está entre sus prioridades”, colige el portavoz mientras advierte de la preocupación que causa esta situación entre los padres de los alumnos y los vecinos de la zona.