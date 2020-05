El reiterado aumento de contagios, principal escollo de Segovia para pasar a la Fase 1

El covid19 parece bajo control en Segovia en lo tocante a fallecimientos y normalización la situación hospitalaria, que no registra cambios en las últimas 24 horas. En las residencia, y tras tres días sin lamentar defunciones, se ha registrado una muerte más confirmada por coronavirus, con lo que el total asciende a 379 (entre confirmados y diagnosticados).

Pero los contagios no paran. De unos esperanzadores 15 nuevos casos confirmados el 2 de mayo, la cifra más baja desde mediados de marzo, se ha vuelto a una tendencia de incremento. 19 contagios nuevos el 3 de mayo, 58 al día siguiente y otros 58 en el parte del 6 de mayo. Segovia no está evolucionando bien; la curva no se achata, todo lo más se observa una leve tendencia a la baja con “dientes de sierra”, se baja un día respecto al anterior, al siguiente sube; los fines de semana el cierre de la atención primaria tira a a la baja la curva, el lunes sube.

“Vemos casos nuevos todos los días”, reconocía la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que explicaba que su propuesta para el desconfinamiento pasa por la situación concreta de las 208 zonas de salud de la región, en función de los parámetros que fije el ministerio de Sanidad y que tendrán precisamente en el incremento de contagios uno de sus indicadores clave.

Solo Sacramenia está lista para pasar de fase

Actualmente, solo la zona de salud de Sacramenia estaría en disposición de pasar a la Fase 1 el 11 de mayo, con apertura de comercios, terrazas (limitadas al 50% del aforo) y reuniones de no más de 10 personas, aunque dependerá finalmente del acuerdo que se alcance con el ministerio. Casado aboga por una política de “casos 0”, varios días sin contagio. A partir de aquí se considera que se supera la fase de “contagio comunitario“, es decir, si aparecen casos puntuales estos se consideran controlables bajo condiciones de aislamiento del infectado y seguimiento de la población que hubiera podido estar en contacto. Ministerio y Junta deben acordar, ahora, si esos criterios serán los que finalmente rijan y aspectos trascendentales como el plazo de actualización “si diario, semanal o de 14 días”, explicaba Casado.

En Sacramenia, que llegó a encabezar las cifras de contagiados al principio de la epidemia, llevan una semana sin detectar enfermos por covid19 pero no ha entrado en la lista de 26 zonas remitidas esta mañana al ministerio para el salto de fase. En una situación similar está Sepúlveda, que en la última semana solo ha registrado un caso. También están en una situación favorable Villacastín y Navafría, con 4 contagiados respectivamente por cada zona. En el extremo opuesto está Segovia rural, con 62 contagiados, y en parecidos índices los tres ambulatorios de Segovia capital y La Granja, que presenta el peor cuadro.