El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso ha declarado “libres de humos” nueve zonas del espacio público municipal, sumándose así al proceso de concenciación puesto en marcha por la AECC a nivel nacional para luchar contra el tabaquismo. Los espacios elegidos, provisionalmente señalados, son el entorno del ayuntamiento en la plaza de los Dolores, La bola (Pozo de las Nieves), la casa de cultura, el teatro Canónigos, los espacios deportivos municipales (campo de fútbol y accesos al polideportivo) así como los tres centros educativos -La Pradera (Valsaín), el Agapito Marazuela y el IES Peñalara- así como la guardería municipal. A estos nueve hay que añadir los parques específicamente infantiles o los accesos al ambulatorio, donde en consonancia con la legislación vigente ya impera la prohibición de fumar.

Es la iniciativa #Respiro libre en este lugar, que apela al civismo ciudadano para no fumar en espacios al aire libre especialmente simbólicos o sensibles. Sin embargo hay que recalcar que, fuera de los espacios específicamente incluidos en la normativa antitabaco, de momento, no fumar en tales sitios no es ilegal ni está sometido a sanción. Como explica el alcalde granjeño Samuel Alonso, “no hay prohibición por sanción porque no hay ordenanza al respecto. La iniciativa va en el sentido de aunar fuerzas con la AECC y otros organismos con el fin de mejorar la vida de los más pequeños y concienciar para mejorar la salud de los mayores”, explica. Según el alcalde, la medida ha sido muy positivamente acogida, especialmente por la comunidad educativa. Sin embargo, el carácter provisional de los carteles, en algunos de estos espacios aún carentes de una mínima señalética, ha hecho que la medida pasara un tanto desapercibida entre el resto del vecindario.

Pozo de la nieve “la bola”.