El PSOE presenta alegaciones para anular la regulación de piraguas en el Duratón

El Grupo Socialista en la Diputación ha presentado alegaciones a la orden impulsada de la Junta de Castilla y Léon para regular el piragüismo en las Hoces del Río Duratón, sumándose así a las ya presentadas por ayuntamientos como Sepúlveda, Sebúlcor y Carrascal del Río. El Portavoz del Grupo, Máximo San Macario, señala que “con la presentación de estas alegaciones queremos poner de manifiesto el apoyo a los municipios afectados por una propuesta de Orden que ha elaborado la Junta sin consenso previo, sin contar con los actores implicados y dejando traslucir un claro desconocimiento de la realidad que se pretende regular”.

Socialista en la Diputación pide la nulidad de la propuesta de Orden realizada por la Junta al haberse incumplido la exigencia legal de aprobación previa de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales; al no exisitir un Reglamento que regule la constitución y funcionamiento de la Junta Rectora del Parque Natural (Patronato) ni designación de órganos gestores del mismo; y no contar tampoco con el mencionado PRUG. Asimismo se reclama la nulidad del proceso por falta de participación en la elaboración de la norma y ausencia de consultas a los afectados, particularmente, en lo que se refiere a las empresas que se dedican al piragüismo, a quienes no se ha llamado como interesados.

Para los socialistas, también también debiera ser causa de nulidad de la Orden, la ausencia de una memoria económica en la medida que para el PSOE, se trata de “un estrangulamiento económico de la zona, con una clara restricción de la libertad de empresa”. Asimismo, se considera que el proyecto vulnera el derecho a la igualdad ante la Ley consagrado en el artículo 14 de la Constitución. “Mediante esta Orden, se recortan bienes y derechos a los propietarios, trabajadores, empresarios y habitantes de la zona, impidiendo el desarrollo social y económico sin compensación, ni alternativa y en clara desigualdad respecto a otros ciudadanos”, concluye Macario.