11 Comments

El grupo municipal del PSOE ha denunciado hoy el cierre de las Casetas de Lectura de Verano ubicadas en la piscina municipal y en diferentes espacios verdes de la ciudad. Se trata de las Bibliotecas de Verano del Ayuntamiento donde se facilita el préstamo de libros, la lectura de la prensa local y la realización de actividades relacionadas con la lectura para los más pequeños.

Al grupo socialista le preocupan las declaraciones del concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, en el último pleno. A preguntas del concejal socialista Alberto Espinar, que se interesó por la fecha de apertura de estas Casetas, “el responsable en materia cultural del Gobierno del alcalde Mazarías confesó que no estaba prevista ninguna fecha de apertura dado que aún no estaba contratado el servicio”. “Todavía no tenemos una fecha definida porque todavía tenemos que hacer el pliego con el contrato de las casetas que está ahora mismo parado, digamos”, señaló Monroy.

Según los socialistas, “con sus manifestaciones, el concejal de Cultura demuestra que no ha hecho los deberes y que, una vez más, volvemos a asistir a una nueva muestra de improvisación a la que, por desgracia, ya nos tiene demasiado acostumbrados el Gobierno del PP del alcalde Mazarías”.

“El PP acostumbra, igualmente, a no asumir ninguna responsabilidad y echar la culpa a los demás, casi siempre a la herencia socialista, aunque cada vez son más los ciudadanos que se han percatado de esta burda y falsa estrategia. Y es que el anterior Gobierno municipal socialista licitó el contrato de prestación del servicio de las Casetas de Lectura para dos anualidades, para 2022 y 2023. Es decir, el concejal Juan Carlos Monroy ha tenido un año para licitar el nuevo contrato y no ha hecho nada, de manera que ahora tendrá que tramitarlo seguramente a toda prisa, con las posibles consecuencias negativas que puede acarrear esta lamentable forma de gestión”, aseguran desde el Grupo socialista.

Las seis casetas se localizan en la piscina municipal de verano, en el barrio de La Albuera (plaza de la Gimnástica Segoviana), en el barrio de San Lorenzo (parque de las Delicias), en los Jardinillos de San Roque, en el barrio de Nueva Segovia (parque del Reloj) y en el barrio de San José (Parque de la Dehesa). Según el PSOE, en 2022, se realización más de 3.000 préstamos de libros y 336 actividades, con 1.692 participantes.

El grupo municipal del PSOE urge al Gobierno del PP y a la concejalía de Cultura “a que haga los deberes y redobles sus esfuerzos para que las Casetas de Lectura de Verano abran lo antes posible para que, especialmente los niños, puedan disfrutar del hábito de lectura y de actividades de ocio que fomenten su creatividad y la interacción con otros pequeños”.