El PSOE de Palazuelos: “Si Nieto no se va, haremos movimientos”

El PSOE persiste en su petición de la cabeza del alcalde de Palazuelos, tras denunciar en el último pleno irregularidades administrativas en la concesión de una licencia de obra menor por parte de Jesús Nieto y reclamar su inmediata dimisión.

Una dimisión que de momento no se atisba. El propio Nieto emitía en la mañana del 20 de mayo un comunicado reiterando el carácter involuntario de la infracción pero emplazando al PSOE a que se haga pública también la resolución del expediente urbanístico, actualmente en curso y que, en definitiva, debe aclarar o no si el alcalde de Palazuelos, además de un error involuntario por él mismo reconocido, habría sido partícipe de una infracción urbanística. Todo indica que hasta entonces Nieto no se plantea otra opción que seguir en el cargo.

Pero el PSOE mantiene el envite. Los dos concejales adscritos a la Junta Municipal de Gobierno, el propio portavoz, Daniel Bravo, e Hilario Lázaro, formalizaban en la mañana del 20 de mayo su renuncia al puesto y no descartan la posibilidad de promover una moción de confianza contra Nieto si el alcalde no dimite. “Eperaremos unos días y si Nieto no se va haremos movimientos”, explicaba Bravo. En ese caso se da por descontado que Bravo tendría como poco el apoyo de, además de los tres concejales socialistas, los dos de IU y el de Podemos-Equo.

Seis en un plenario de 13, insuficiente para desactivar la minoría de 4 ediles que tiene el PP si no se pacta al menos una abstención de los restantes grupos. La concejala de DNP, a la que el plenario felicitaba por su reciente maternidad y que en razón del covid19 y del embarazo ha estado ausente estos dos meses del primer plano político municipal, y aunque las relaciones entre el PP y DNP nunca han sido fáciles, mantiene el apoyo al equipo de Gobierno (al menos no hay constancia de lo contrario). Queda Ciudadanos, la tercera fuerza política con dos ediles y cuyo portavoz, José González Mayoral, mostraba su convencimiento de que el movimiento impulsado por Bravo no queda en un mero gesto pero declinaba hacer cualquier valoración. “Nos enteramos en el pleno y comos si dijéramos lo estamos aún digiriendo”, dijo.

Las explicaciones de Nieto: error involuntario

Entre tanto, y como se avanzaba al inicio de la información, el alcalde de Palazuelos ha difundido un comunicado el que intenta salir al paso del comunicado difundido ayer por la noche por el PSOE en el que se detallaba la presunta irregularidad y que publicamos íntegramente.

“La peticionaria es un familiar mío de primer grado que solicita licencia de obra para reforma de una caseta, con más de 40 años de antigüedad, donde se aloja el sistema de depuración de una piscina anexa, a la vez que se usa como aseo y vestuario. Con informes favorables tanto técnicos como jurídicos y sin conocer la secretaria municipal el parentesco de esa persona conmigo, dicha licencia se incluye en un decreto con muchas más licencias de obra menor”.

«El sistema de firma en este Ayuntamiento desde hace muchos años es digital, a diario se firman innumerables documentos de todo tipo: certificados de padrón, comunicaciones, traslados, adjunto remito…., también licencias de obra menor que suelen ir incluidas en un solo decreto con diferentes peticionarios…. El sistema permite con un clic la firma de la totalidad de esa documentación. Por mi parte se revisan todos y cada uno de esos documentos antes de su firma… lo habitual en las licencias de obras de competencia de alcaldía es comprobar el sentido favorable o desfavorable de los informes técnicos, sin fijarme en quienes son los peticionarios. Dentro de uno de esos documentos se encontraba la licencia de obra de mi familiar.»

«Detectado este error involuntario, dicha licencia debería de haber sido firmada por el primer Teniente de Alcalde aunque los informes favorables seguirían siendo los mismos, el PSOE es informado tanto oral como por escrito de esta situación. Situación que invalida la licencia por lo que mi familiar solicita una nueva licencia de obra ampliada puesto que las obra a acometer son más de las pensadas en principio. De todo ello, como en cualquier otra ocasión, existe un expediente urbanístico en vías de resolución.»

“Visto que el PSOE considera insatisfactorias las explicaciones dadas, y en aras de la transparencia, desde los medios de comunicación solicito al PSOE que al igual que ha sacado a la luz este involuntario error administrativo, también haga pública la resolución del expediente urbanístico independiente de su sentido y cuando este se haga público. Así conoceremos si existe infracción urbanística puesto que error involuntario en la forma de tramitación de la licencia primitiva si ha existido, así como su subsanación”.