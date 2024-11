El PSOE critica la ausencia de técnicos municipales en la Comisión del Mercado navideño

La portavoz del PSOE municipal, Clara Martín, ha informado de que “la solicitud de revisión de oficio del Mercado de Navidad del pasado año ha ido a la comisión informativa”. Según Martín, esta revisión no será debatida en el pleno hasta que se cuente con el informe obligatorio del Consejo Consultivo de Castilla y León, solicitado por el equipo de gobierno municipal. “Una vez se cuente con el informe del consejo, ya se llevará al siguiente pleno municipal”, explicó.

Martín también expresó su descontento con el desarrollo de la comisión informativa. “Nos duele decir que volvemos a encontrarnos en un nuevo episodio, y este sí que nos parece grave, de nula transparencia del gobierno de Mazarías”, afirmó. Según la portavoz socialista, su grupo había solicitado la presencia de técnicos municipales en la comisión para abordar posibles preguntas, pero “el equipo de gobierno decidió que no existieran ni un solo técnico en la comisión informativa, no solo para no atender a las preguntas del PSOE, sino del resto de concejales de la comisión”.

Añadió que “ni el presidente de la comisión, Juan Carlos Monroy, ni el concejal de Patrimonio, Alejandro González Salamanca, explicaron ni un punto ni una coma de todo el expediente”. Ante esta situación, el PSOE votó en contra de la aprobación, mientras que Vox se abstuvo.

Martín señala además que “se tiene que reconocer que hubo una contratación indebida, contrato a dedo a una empresa privada, y se tiene que devolver el dinero que se gastó indebidamente en beneficio de una empresa privada, además del dinero que se tenía que haber recaudado con la tasa de ocupación pública”.