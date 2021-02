Ante la abstención de PP y Ciudadanos, PSOE e IU pararon el 3 de febrero una moción de Vox por la “libertad de vacunación” debatida en el pasado pleno del Espinar del 3 de febrero. “Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que el texto del partido de extrema derecha, más que una moción era un mitin político y además provocaba miedo y desinformación en la población, ya que partía de premisas falsas”, denunciaba el PSOE, que acusa a Vox de promover las dudas sobre las bondades de las vacunas, sembrando miedo con médicamente refutados efectos secundarios, desinformar y confundir a la gente con premisas falsas. “Lo que hacen ustedes con esta moción es poco menos que un atentado contra la salud pública. Fomentar un caldo de cultivo muy peligroso”, recriminaba Alicia Palomo, portavoz socialista, a su homóloga de Vox y líder de la formación en Segovia, Montserrat Sanz.

En realidad la moción no era tanto un alegato contra las vacunas -ni mucho menos- pero sí una encendida defensa de la “libertad de no vacunarse” entremezclada con alusiones a supuestos efectos secundarios y tajantes posicionamientos a no aceptar “vacunas no homologadas en Europa“, sembrando dudas sobre que en España acaso sí que se distribuyen fármacos no homologados. Todo lo cual servido entre peticiones de mascarillas gratuitas, calendarios de vacunación iguales para toda España, exigir el firme compromiso de los concejales de El Espinar a a no aprovechar el cargo para vacunarse (sic), así como mostrar la rotunda oposición a carnets de vacunación, vistos por Vox como “listas negras”. Un totum revolutum sin sentido que, ciertamente, no parece la mejor moción para animar a la población a vacunarse, como parece la obligación de un representante público.