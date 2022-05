El Premio Gil de Biedma de poesía selecciona 13 poemarios de 1.443 trabajos recibidos

Si el 18 de mayo la Diputación de Segovia informaba del cambio en la coordinación del premio de poesía Jaime Gil de Biedma, relevo forzado por el “ascenso” de Gonzalo Santonja, a la consejería de Cultura, y ocupado su lugar ex-aequo por Antonia de Isabel y Juan Manuel de Prada, un día después los nuevos responsables del certamen pasaban balance de la primera criba, que se ha saldado con la selección de 13 poemarios de un total de 1.443 recibidos este 2022.

Entre los poemarios seleccionados, títulos tan sugerentes como ‘Orden de alejamiento’, ‘Los hombres que mataron a mi madre’, ‘El color gris del miedo’, ‘Muchacha con mirlo en las manos’, ‘La vocación del remo’, ‘Un supermercado en Andalucía’, ‘Las aguas de Castalia’, ‘Delirium non tan tremens’, ‘Lengua materna’, ‘Arena líquida’, ‘La boda secreta de Elisabeth Taylor’, ‘Servido en frío’ y ‘Va oscureciendo’. Son poemarios que abarcan una amplia variedad de temas, desde una declarada tendencia social y comprometidos con los problemas de nuestro tiempo, hasta libros en los que “el vuelo lírico tiene más presencia”, pasando por poemarios irónicos, dramáticos, trágicos, otros que tienen que ver con la memoria personal y algunos con la memoria colectiva.

Una variedad temática “de la que no todos los premios de España pueden presumir”, se jactaba De Prada. “Los miembros de nuestro jurado y prejurado no son sectarios estéticamente, con lo cual, son capaces de apreciar los valores de obras que, a lo mejor, no comulgan con sus postulados estéticos y esto es lo que le ha dado al Premio Jaime Gil de Biedma, me atrevería a decir, un gran prestigio”,

De entre ellos, el 6 de junio saldrá el ganador de los 10.000€ del primer premio, y un accésit de otros 3.000€.