El PP teme que la obra de Claret comience “cuando más perjuicios cause”

Las obras incluidas en las inversiones de los remanentes son, definitivamente, el caballo de batalla elegido por la oposición municipal de la capital para este final de año en el que están pendientes de realización varias actuaciones de gran calado mientras sobrevuela la idea evidente de que el paquete de actuaciones no estará terminado, como es preceptivo, antes de fin de año.

El Grupo popular en el Ayuntamiento ha advertido que tiene intención de vigilar al detalle cada uno de los trabajos. “Ya que no han destinado nada del dinero de remanentes a ayudas a comerciantes, autónomos y afectados por la crisis —aseguran que esta es la capital regional que menos dinero ha destinado a ayudas a los colectivos más dañados— vamos a fiscalizar las obras atendiendo a lo que nos reclaman los vecinos y las quejas por la calidad de los materiales o el incumplimiento de los plazos de ejecución”, anunció el portavoz, Pablo Pérez, que tachó el programa de obras con cargo a los remanentes como “un megaplan E”.

En plena avenida de Padre Claret, se refirió a las nuevas obras que se avecinan allí “en una calle que desde 2009 hasta hoy con la excepción de 2015 ha estado levantada todos los años” por lo que habló de “dinero desperdiciado parche tras parche” y vaticinó que la próxima obra “se van a iniciar cuando más molesta con la vuelta al colegio y a la actividad tras las vacaciones de verano”. Los trabajos están adjudicados en casi 148.000 euros aunque Obras no ha anunciado aún ninguna fecha de comienzo.

El portavoz recordó que “el concejal que vive en Torrecaballeros”, como insistió en referirse al responsable de Obras, Miguel Merino, había anunciado que los trabajos podrían simultanearse con el final de las de San Gabriel o comenzar acto seguido a su terminación.

Prórrogas y dimisiones

Con el temor de que, efectivamente, no se cumplan los palzos, en el Gobierno local albergan cierta esperanza en que el Gobierno decida establecer una prórroga para el cumplimiento de las inversiones de los remanentes municipales más allá de la fijada ahora, al final del año. “Esa posibilidad no está sobre la mesa que nosotros sepamos”, en palabras del también senador, Pérez, que sin embargo opinó que “si esa prórroga no se produce será perjudicial para el Ayuntamiento” reprochando de nuevo que se decidiera realizar toda la carga de gasto sobre obras en vez de crear líneas de ayudas a los afectados por la crisis que si habrían podido ejecutarse a tiempo.

De hecho, repitió una vez más la advertencia que ya hiciera en el pleno en el que se aprobó el destino de los remanentes: “si hay una sola obra de los remanentes que no se ejecute pediremos la dimisión de la alcaldesa porque ese dinero, al final, no habrá ido ni a obras, ni a ayudas.