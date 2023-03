4 Comments

El Grupo municipal popular ha insistido en sus reclamaciones para conocer el expediente del modificado de las obras de Padre Claret y exige además respuestas a una pregunta formulada en el pleno sobre la realización de parte de las obras en enero y febrero, cuando la climatología era desfavorable y con bajas temperaturas sobre las que manifiestan el temor de que en ese tramo “puedan producirse problemas” cuando se reabra la calle.

A la formación popular le preocupa que esto pueda ocurrir en el tramo donde se trabajó durante las heladas que hubo en Segovia a finales del mes de enero y comienzos de febrero, y que, una vez finalizada la obra, vuelvan a producirse problemas en esta vía, por lo que están deseando conocer las explicaciones del equipo de gobierno. “No sabemos a qué está esperando el Sr. Merino para respondernos, ni cuál será la justificación; nuestra única intención es saber lo que pasó y que alguien nos asegure que no habrá problemas, puesto que esta calle ya ha soportado demasiadas chapuzas”, indica el viceportavoz popular, José Luis Horcajo .

Tampoco ha contestado el ejecutivo que dirige Clara Martín a su solicitud para consultar el expediente del seguimiento de los trabajos, lo que “comienza a ser bastante preocupante”, según señala el edil popular y pone de manifiesto “la falta de transparencia del gobierno socialista”. “Si no tienen nada que ocultar y las cuentas están tan claras, no hay razón para que no podamos ver la documentación”, comenta Horcajo.

El Grupo Popular está convencido —tal y como ya dijeron— de que el coste del modificado de las obras en Padre Claret podría haberse reducido sustancialmente. Según los populares, las declaraciones de la alcaldesa no están justificadas y no encajan con la realidad de los trabajos que se están llevando a cabo y es que las cifras que manejan no coinciden con las dadas por Clara Martín.

Según los expertos en la materia consultados por los populares, y tras haber revisado la documentación a la que han tenido acceso, el hecho de dejar la losa de hormigón como está —principal trabajo de la actuación— supone una reducción de cerca de 40.000 euros, y eso sumado al resto de partidas que no se han ejecutado, podría haber supuesto un ahorro de algo más de 80.000 euros (IVA incluido). En cambio, lo que sí se ha hecho y no estaba previsto inicialmente, ha supuesto un gasto de 18.315 euros, por lo que las “cuentas no cuadran”, insisten desde el Grupo Popular.