13 Comments

La Presidenta del Partido Popular de Segovia, Paloma Sanz, ha comparecido hoy, acompañada por el Secretario Provincial, Miguel Ángel de Vicente y por el Coordinador del Partido, José Mazarías, en rueda de prensa para agradecer a los 9.000 segovianos que llenaron la Plaza del Azoguejo, a los pies del Acueducto y las calles aledañas para reivindicar la igualdad entre los españoles, en una concentración en la que participaron todos los cargos orgánicos y electos del PP, y representantes de la sociedad segoviana de diversos colectivos empresariales, sociales o culturales, entre otros. Paloma Sanz ha realizado un agradecimiento a todos los asistentes por el buen transcurso de la concentración en el que Pedro Palomo, reconocido empresario segoviano y Presidente de la Empresa Familiar de Castilla y León realizó la lectura del manifiesto común que se leyó en todas las capitales de provincia de España.

“España entera ha salido a la calle para decir que no se rinde” ha asegurado Paloma Sanz, quien a su vez ha subrayado que “nuestro país vivió ayer una histórica movilización, con más de 2 millones de personas que abarrotaron las plazas y calles con una única voz. Medio centenar de manifestaciones simultáneas convocadas por el PP, en las que no ha habido ni el más mínimo incidente de orden público y donde millones de españoles le han dicho a Sánchez que así no y que no en su nombre”.

“España va a tener un presidente que ha comprado su investidura a cambio de la impunidad judicial de sus socios y pagada con los impuestos de todos los españoles, que ayer dijeron alto y claro que no admiten que la Presidencia del Gobierno sea un cambalache”, ha dicho Paloma Sanz, a la vez que ha indicado que “el PP no se rinde, los españoles pueden tener toda su confianza en que nosotros no nos vamos a rendir. No vamos a fallar a los ciudadanos”. Y en este sentido ha dicho que “el PSOE ha enterrado su tradición constitucionalista y el independentismo puede sentirse protegido porque está en las manos de Sánchez”.

Aceves pide al PP que acepte el resultado de las urnas

Por su parte, el secretario general del PSOE de Segovia y diputado provincial, José Luis Aceves, pide al PP de Segovia que acepte el resultado de las urnas, respeto a la militancia socialista y hace un llamamiento a la calma frente a los ataques a las sedes del PSOE, los insultos, amenazas e intentos de compra de votos, como así ha manifestado en rueda de prensa.

Durante su intervención, ha criticado la hipocresía de la derecha a la hora de manifestarse. En sus propias palabras, “nunca hemos visto a la derecha movilizarse para defender los servicios públicos que necesita la clase media y trabajadora. Nunca les hemos visto defendiendo en las calles la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales públicos, las pensiones, los derechos de los trabajadores, la diversidad, la vivienda asequible y un largo etcétera”.

“Tampoco se manifestaron en contra de la amnistía fiscal del PP de Rajoy y Montoro ni cuando Aznar hablaba catalán en la intimidad y cedió para ser presidente del Gobierno lo que ahora muchos de ellos critican”, ha recordado.

Dicho lo cual, Aceves ha defendido el derecho de manifestación y la libertad de expresión, “como he hecho toda mi vida y seguiré haciendo”. Para el diputado nacional siempre es respetable y democrático, al igual que en la democracia “se debe respetar el resultado de las urnas y, si no te gusta, no puedes apelar a nuevas elecciones constantemente o pensar que los ciudadanos se equivocan si no te votan”.

Aceves ha terminado su intervención celebrando que el PP “esté manifestándose en las calles contra un Gobierno y no formando parte de ese Gobierno, porque el riesgo de que entrara la extrema derecha, con ministros homófobos, machistas y abiertamente franquistas, era enorme”.