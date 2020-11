El Grupo municipal del PP en Segovia se ha sumado a las críticas al equipo de Gobierno por la decisión de aplicar la que será la novena prórroga del contrato de la ORA, además justo dos días antes de cumplirse la actual. Los populares critican el que consideran “un nuevo parche” del Gobierno de Luquero y el incumplimiento del compromiso que adquirió en 2018 para tramitar un nuevo contrato. Pese a todo, los populares se han abstenido en la votación de la comisión de Urbanismo “porque sería una imprudencia” dejar a la ciudad sin ese servicio.

Nota de prensa del Partido Popular

El PP en el Ayuntamiento considera que la prórroga del contrato de la ORA no es más que un nuevo parche en una situación que debería haber estado solucionada hace tiempo y que evidencia que el gobierno que dirige Clara Luquero, incapaz de gestionar correctamente los contratos, no ha hecho absolutamente nada.

A dos días de finalizar la anterior prórroga, aprueban la nueva, lo que pone de manifiesto, según la formación que lidera Pablo Pérez, que “se han vuelto a pillar con los plazos y eso que han contado con 75 días más”, el tiempo, según apuntan, que se amplió la prórroga debido a la suspensión del servicio durante la pandemia. Añaden, además, “la insensibilidad del ejecutivo de Luquero” con respecto a los trabajadores, a los que, en su opinión, este retraso y la falta de información, les habrá generado una gran inseguridad. “No se puede jugar así con el empleo de las personas”, indica el portavoz popular, Pablo Pérez.

El PP en el Ayuntamiento lleva años demandando la elaboración de un nuevo contrato ya que, en su opinión, no sólo es necesario sino, también, urgente. “Llevamos años repitiendo lo mismo, que es un contrato obsoleto, que data de 1994 y que necesita adaptarse a los nuevos tiempos y, lamentablemente, nada ha cambiado”, señala Pérez.

Al portavoz popular le preocupa, y al mismo tiempo considera inadamisible, que el Partido Socialista y la alcaldesa no hayan cumplido con el compromiso que adquirieron en el año 2018, de tener listo el nuevo contrato en 18 meses y que no hayan hecho caso en ningún momento de las recomendaciones de los técnicos, en las que se decía que no era procedente hacer más prórrogas y que lo que había que hacer era iniciar cuanto antes un nuevo proceso de licitación para obtener unas condiciones más ventajosas. “El Ayuntamiento lleva años perdiendo dinero y oportunidades y así lo recogen también los informes técnicos, a los que acuden y hacen caso, únicamente, cuando les interesa”, afirma el portavoz del principal grupo de la oposicón quien se pregunta que si ahora se rebaja 300.000 euros el coste del servicio, es porque estos años se ha estado pagando de más.

Recuerda Pablo Pérez, que el nuevo pliego está condicionado, entre otras cosas, por las restricciones del tráfico en el Casco Antiguo y la nueva Ordenanza Municipal de Circulación que, a pesar de haber pasado ya por el periodo de exposición pública, ni siquiera se ha incluido este año en el Plan Normativo del Ayuntamiento. “Estamos ante una total dejadez e inacción por parte del gobierno socialista, que no ha hecho nada por mejorar la movilidad de la ciudad en estos 17 años que lleva gobernando y que tampoco sabe lo que quiere hacer en este sentido”.

El PP municipal se ha abstenido en la Comisión de Urbanismo ya que, en su opinión, sería una imprudencia que la prórroga no saliera adelante puesto que dependen de ella una treintena de trabajadores y el servicio tiene que seguir prestándose, pero quieren dejar claro que no es la solución, sino una forma más de tapar su deficiente gestión, su dejadez, falta de previsión y desorganización. “No podemos posicionarnos en contra, pero tampoco apoyar una forma de gestión que está perjudicando a la ciudad”, concluye el portavoz popular.