El PP reclama que Renfe reponga los servicios eliminados por el covid19

Antes del covid, el número de trenes que en día laboral salían de Segovia Guiomar destino Madrid era de 26 servicios, entre AVANTs y ALVIAS. El lunes 6 de julio la cifra está en la mitad 6 AVANT y 7 Alvias, justo la mitad, 13. Los parlamentarios del PP han reclamado al Gobierno que se normalice la situación y solicitado la comparecencia en Cortes del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para que explique los motivos por los cuales distintos servicios ferroviarios no se prevén retomar tras la finalización del Estado de Alarma. El PP teme que bajo la excusa del covid dejen de prestarse servicios y se “eliminen servicios elementales y fundamentales dentro de su obligación de servicio público”, aseguran.

El diputado Jesús Postigo señalaba “hay que tirar de la demanda, si no se ofrecen servicios no hay demanda, así que no vale escudarse en la falta de demanda”, señalaba, y mostraba su convencimiento de que cuanto antes se repongan los trenes antes se normalizará la situación. El diputado recordaba también el impacto que tiene la bajada de viajeros en sectores como el taxi o el turismo.

En la línea convencional, Renfe mantiene los dos servicios diarios que prestaba antes de la epidemia, uno a las 14:42 y otro a las 20:46.