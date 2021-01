El Grupo Municipal del PP pedirá este lunes en la Comisión de Urbanismo el informe detallado de los daños ocasionados por el temporal “Filomena”, en la ciudad em os que se sustenta la decisión de pedor la declaración de Segovia como zona catastrófica por lo que el Ayuntamiento tiene intenciñon de pedir ayudas por unos 200.000 euros.

Nota de prensa del Grupo popular en Segovia

El PP en el Ayuntamiento de Segovia há calificado como “nueva ocurrencia de la alcaldesa Clara Luquero”, la decisión de declarar la ciudad “zona catastrófica” por los daños causados por el temporal de hace una semana. Consideran que no deja de ser sorprendente que solicite esta declaración por una nevada que casi no afectó a la ciudad y no lo hiciera en el año 2018, cuando la intensa nevada que cayó la noche de Reyes colapsó Segovia y todos sus barrios durante varios días.

Los populares afirman que apoyan cualquier ayuda que se solicite para la ciudad, pero también afirman que hay que ser realistas y el gobierno municipal socialista no puede escudarse en una nevada para que les ayuden a tapar las “tareas que no han hecho” a lo largo de estos últimos años. “No creemos que el temporal haya sido el causante de que Segovia sea una zona catastrófica sino la catastrófica gestión del gobierno socialista durante estos casi 18 años”.

El principal grupo de la oposición asegura que los reventones provocados por el frío lo que han hecho, en su opinión, es evidenciar, aún más, el deficiente estado de las tuberías de la ciudad y la necesidad de continuar con su renovación. “En los casi 18 años que el Partido Socialista lleva al frente del Ayuntamiento – y en dos mandatos junto a IU – han tenido tiempo de renovar toda la red de saneamiento; en cambio, el ingente número de millones que han destinado al CAT y al pago de sentencias en contra, fruto de sus errores de gestión, han hecho que no invirtieran en lo que necesitaba la ciudad sino en sus propios intereses políticos y es ahora cuando comienzan a darse cuenta”.

Consideran además “ridículo” que incluya los daños producidos por la sal cuando son habituales en todas las localidades y su reparto, además, se lleva a cabo todos los años. En cuanto a los gastos derivados de la maquinaria alquilada en previsión de una situación más dura, los populares afirman que actuar así es lo lógico en un Ayuntamiento previsor para que no suceda lo que ocurrió con la nevada del 2018 y que, en todo caso, no haber tenido que usarlos es una buena noticia. Aún así, los populares advierten que quizá no habrían tenido que alquilar nada si el equipamiento y el parque de vehículos que se ocupan de la limpieza ya estuvieran totalmente renovados. “Seguimos pagando el retraso en la adjudicación del nuevo contrato del servicio de limpieza y recogida de basuras”, indican.