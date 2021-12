El Ayuntamiento de Segovia cierra el año sin que exista un horizonte a corto plazo para conocer el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio. La versión oficial del retraso es el reajuste al que obliga la modificación del impuesto de plusvalía, por la que se producirá una reducción de los ingresos respecto a años anteriores, aunque el portavoz del Grupo municipal popular, Pablo Pérez, cree que sólo se trata de una excusa ya que “es un problema al que también se enfrentan otras capitales de provincia y ya han presentado y aprobado sus presupuestos”.

Pérez se inclina más por pensar en otros motivos y especula con posibles enfrentamientos entre los socios de Gobierno (PSOE e IU) e incluso con Podemos, cuyo apoyo sigue siendo decisivo para aprobar las cuentas, o con “la ausencia de proyecto e ideas”. Reclama, además, que la elaboración de las cuentas se lleve a cabo permitiendo la participación de la oposición.

Dos de cada tres euros sin ejecutar

No obstante, el portavoz no muestra demasiada fe en el presupuesto, un documento que cree que el Gobierno local trata como “papel mojado”, denunciando en este sentido la baja ejecución de las inversiones que se reflejaron en el paquete económico de 2021. Apoyándose en los informes de intervención, recordó que en la liquidación del tercer trimestre se constató que en hasta septiembre se había ejecutado un 20 por ciento de la inversión prevista y calculó “siendo generosos” que a final de año se alcance el 30 por ciento. (3,1 millones sobre una previsión inicial de 16,3 millones). “Está muy bien anunciar inversiones a bombo y platillo y con la correspondiente foto, pero lo importante no es lo que se presupuesta, sino lo que se ejecuta”, reprochó.

Pérez citó algunas de las actuaciones que han quedado pendientes como las obras de Padre Claret o Daoiz, el ensanche y remodelación de la calle Antonio Machado o los ascensores de San Millán. Subrayó también que en los polígonos se han hecho inversiones por 300.000 euros cuando había un millón presupuestado y concluyó afirmando sobre el equipo de Gobierno que “son un desastre planificando y organizando”.