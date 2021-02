12 Comments

La elección de Córdoba como sede del centro logístico del Ejército de Tierra y la inacción de Luquero para diseñar una alternativa o cuando menos trazar un plan compensatorio al anunciado cierre del PCMASA2, ha abierto una vía de desgaste del PSOE que el PP de Segovia no parece dispuesto a desaprovechar. El PP en el Ayuntamiento de Segovia ha solicitado la comparecencia de la alcaldesa, Clara Luquero, en una comisión extraordinaria de Hacienda, Patrimonio y Empleo para que explique todo lo que ha hecho para traer a Segovia el Centro Logístico del Ejército de Tierra, finalmente concedido a Córdoba.

La formación que lidera Pablo Pérez considera que Luquero se limitó únicamente a ofrecer unos terrenos que, además, están protegidos. “En un año es el único movimiento que ha realizado. Esto le pareció suficiente, pero si realmente hubiera tenido interés no se habría conformado con unas palabras, habría empezado a trabajar de inmediato en un proyecto serio y en la búsqueda de apoyos para aglutinar a instituciones y colectivos alrededor de este proyecto, algo que no ha hecho en ningún momento”, señala el portavoz popular, demostrando, según Pérez, su poca capacidad de liderazgo y su inoperancia. “Lamentablemente esa falta de interés se ha traducido en la pérdida de una gran oportunidad para generar empleo en nuestra ciudad, atraer inversión y reactivar la economía en un momento en el que nos enfrentamos a una crisis sin precedentes”. A ello hay que unir el desmantelamiento de la Base Mixta que, aunque no será inmediato, “lamentablemente, el PCMASA2 se ubicará en Córdoba junto con el resto de Centros Logísticos del Ejército de Tierra”.

Los populares afirman que la alcaldesa socialista quiso ir sola, menospreciando el acuerdo plenario para convocar una mesa de trabajo en la que, entre todos, se podría haber elaborado un proyecto con opciones. Para el PP “esa forma autoritaria e individualista de gobernar del Partido Socialista ha hecho que, nuevamente, Segovia pierda un gran proyecto. “Ahora se muestra disgustada pero de nada sirve lamentarse. Si hubiera presentado un buen proyecto, tal y como pedimos desde el Grupo Popular, no criticaríamos su actuación; se luchó y se perdió frente a otras ciudades. Pero, en esta ocasión, se ha perdido sin tan siquiera pelear”.

Según los populares, la regidora socialista no ha querido escuchar las advertencias que le han hecho a lo largo de los últimos meses en los que, la formación popular, avanzó no sólo que había otras ciudades con opciones sino que los trámites podían acortarse ya que había movimiento con respecto a este proyecto y el Ejército estaba buscando los fondos necesarios. “No podemos quedarnos callados ante la inoperancia de esta alcaldesa socialista que ni siquiera ha sido capaz de defender nuestros intereses ante los representantes de su propio partido”, concluye el PP.

Y Vázquez dice que peligra la Academia

Un paso más allá ha ido el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, para quien “con Felipe González desapareció el Regimiento en Segovia, con Zapatero lo intentaron con la Base Mixta, aunque parece que es ahora con la ubicación del Centro Logístico en Córdoba cuando lo van a conseguir, por lo que lo próximo para los socialistas es la Academia de Artillería”.