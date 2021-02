6 Comments

El Partido Popular presentará una moción en el próximo pleno municipal para reprobar a la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, por la pérdida de la opción de atraer para Segovia el Centro Logístico del Ejército de Tierra, que a su vez supondrá el desmantelamiento de la Base Mixta.

Los populares armarán su solicitud sobre la actitud que califican de “dejadez” de la regidora en esta acción. “Por negarse a trabajar conjuntamente; por no haber creado un proyecto para Segovia que atraiga esta oportunidad de empleo; por mentir a los segovianos sobre los trabajos y acciones realizadas; y por la falta de liderazgo para implicar a todas las administraciones”, concretó el portavoz, Pablo Pérez, que cree que su iniciativa supone el traslado al ámbito político de la reprobación a la alcaldesa “que ya está haciendo la sociedad segoviana”.

Comparecía en conferencia de prensa tras la celebración de una comisión extraordinaria convocada para reclamar explicaciones sobre el proceso que ha concluido con la nueva decepción para Segovia, aunque la intervención de la regidora no satisfizo a Pérez, que la acusó de “tratar de construir un nuevo relato” sobre la reunión mantenida con el Secretario de Estado de Defensa hace un año.

Tras aquella reunión, tal como recordó el portavoz, la Alcaldía comunicó mediante nota de prensa únicamente que había ofrecido a Defensa los terrenos de Matabueyes pero “sospechosamente, un año después esa versión es muy ampliada y hablan de otros terrenos de los que no dijo nada entonces; el Plan Estratégico de la ciudad, un Plan de Viviendas y un Plan de Servicios que yo no he visto nunca y que nunca nos han presentado” acusó el popular antes de considerar que el actual discurso “es una mentira para intentar salvar el pellejo”.