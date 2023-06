15 Comments

El tsunami del PP en Segovia tiene sus matices en Cuéllar, Palazuelos y La Granja, tercer, cuarto y quinto municipio en población de Segovia, y donde los socialistas tienen buenas posibilidades de renovar alcaldías (caso de La Granja y Cuéllar) o de colocar a su cabeza de cartel (Jaime Villalba, en Palazuelos).

Donde lo tienen menos difícil a priori es en La Granja, donde la del PSOE ha sido la lista más votada. La única opción de que Samuel Alonso no revalide mandato pasa porque IU pacte con el PP. Y esto es precisamente lo que han propuesto los populares al concejal de IU, Tomás Menéndez. La antaño conocida como pinza PP-IU, dejando a Vox al margen, y con un objetivo clave: “regenerar y democratizar el ayuntamiento”. De momento ya se ha cerrado algún encuentro, y habrá más.

Pacto contra natura en La Granja

¿Cuajará? En los últimos mandatos ha habido buena sintonía entre PP e IU, cuando menos, un denominador común, fiscalizar las cuentas del consistorio, y esto juega a favor de un acuerdo. Por lo demás, “antinatural”, la distancia ideológica (mucho menor en lo programática) juega en contra y hay muy pocos precedentes de pactos “estables” entre ambas formaciones. Más si cabe considerando que, permitiendo a Alonso formar gobierno (para ello basta con que IU se vote a sí misma en el pleno constituyente), el papel de Menéndez seguirá siendo absolutamente determinante. En el PSOE son bien conscientes de que con mayoría de la oposición en el pleno, el mandato podría ser un calvario para Alonso. De ahí que se espera en IU una oferta demoledora por parte del PSOE de cara a un pacto de gobierno que daría a los socialistas más margen de maniobra y estabilidad. En contra, en IU no están nada satisfechos con el grado de cumplimiento en aspectos puntuales de anteriores mandatos. Rara vez han salido bien.

Por cierto, no hay quesito del resultado electoral porque, una semana después del escrutinio, la web oficial del ministerio de la Presidencia sigue restando al PSOE el sexto concejal por 2 de IU. No hay tal, y las cuentas son claras. 6 tiene el PSOE, 5 PP, repartiéndose los otros dos IU y Vox.

A lo que digan los independientes en Palazuelos

Hablamos de “pacto antinatural” el de PP e IU pero lo cierto es que, pocos kilómetros más abajo, en Palazuelos, primero como IU y posteriormente como no adscritos, los de izquierda han sido la “novia predilecta” de Jesús Nieto para ir avanzando en el mandato y sacar presupuestos en un plenario donde históricamente se da la situación contraria al de La Granja: rara vez el alcalde ha contado con una mayoría.

Eso era antes. La entrada en el plenario con tres concejales de la formación Municipio Unido, impulsada por el ex de IU y la ex de Ciudadanos, Juan Martín Sevillano y Henar Gómez, cambia las reglas del juego. En palabras de Martín Sevillano, “nuestra idea es entrar en el gobierno” y para ello se han iniciado las conversaciones tanto con PP, como con PSOE. De hecho Municipio Unido se reunía el domingo 4 de junio para redactar una “propuesta programática de gobierno”. Los independientes quieren ser determinantes desde el primer momento, de manera que por una vez está descartado que Jesús Nieto se invista haciendo valer su condición de cabeza de lista más votado. Será alcalde Nieto o será alcalde el joven Jaime Villalba en función de quién de los dos se lleva el gato al agua en las negociaciones. De momento, el proceso no ha hecho sino empezar y Martín Sevillano pide “calma y cabeza fría, no hay que precipitarse”. La partida está por jugar.

Pacto o vista a la derecha en Cuéllar

También está por jugar en Cuéllar. Ahí se invierte la situación de La Granja, si no hay pacto con IU, el socialista Carlos Fraile se va a la oposición al haber resultado la lista más votada el PP de Jesús Salamanca, con seis ediles. Pero el acuerdo entre las izquierdas parece, sino fácil, accesible. Ya hubo un pacto de gobierno en el anterior mandato, y la predisposición de ambas fuerzas es a mantener a la derecha en la oposición y alcanzar un nuevo acuerdo si bien en IU confían en que no acabe con el incumplimiento de promesas que, según ellos, saldó el pacto de 2019. Las negociaciones ya están en marcha y Frailes señalaba que “no vamos a coger la alcaldía a cualquier precio”. Habrá que ver.