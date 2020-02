El PP duda que el Gobierno local sepa que hacer con el edificio del Cat

El anuncio del Gobierno municipal de Segovia de presentar la próxima semana a la Corporación el plan de gestión del edificio Cide del Cat ha despertado las suspicacias del Grupo popular, cuyo portavoz, Pablo Pérez, ha puesto en duda que los gobernantes tengan claro el destino futuro del edificio, cuyas obras deberían entregarse precisamente mañana, 29 de febrero. “Creía que el equipo de gobierno tenía claro para lo que quería emplear el Centro de Innovación y desarrollo, para atraer empresas. Y ahora resulta que nos van a presentar alternativas. Eso no es tenerlo claro”, ha apuntado.

El portavoz ha vuelto a hablar de oscurantismo alrededor del CAT puesto que no entiende cómo con un plan de gestión elaborado desde hace casi un año, todavía no se haya presentado. “Cuando hay algo que tienes y no lo quieres presentar, ¿cómo se llama? Nosotros lo llamamos ocultación”. El líder del principal grupo de la oposición cree que el equipo de gobierno también está empezando a dudar de lo que quiere hacer y de lo que será el CIDE y augura que este edificio seguirá generando noticias.

Por otra parte, ha subrayado los 2,5 millones que se destinaron el pasado año a este edificio, cantidad que se incrementó en casi 800.000 euros. Además, ha hecho hincapié en los más de 300.000 euros de mantenimiento que hay presupuestados para este año y los 184.000 euros previstos para mobiliario, una “barbaridad”, según sus propias palabras. El portavoz popular ha hecho una comparativa entre estas partidas y lo que se va a destinar a los polígonos industriales y, según Pérez, no hay ninguna partida así. No sólo ha lamentado esto, sino que ha puesto de manifiesto que al irse los remanentes de crédito al pago de sentencias, le quedan muy pocas esperanzas de que se vayan a mejorar los polígonos industriales cuando también son generados de empleo.