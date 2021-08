El PP detecta “nervios” en el Gobierno local por los plazos de las obras de remanentes

El Grupo municipal popular sigue presionando a la Concejalía de Obras por la gestión del programa de actuaciones previstas para este año con cargo a los remanentes y que, creen, está causando “nerviosismo” en el Gobierno local y generando situaciones como la de anunciar la apertura provisional y sin terminar de la calle Guadarrama para aplazarla después dos días.

Según los ediles populares, al final, este mega plan E de obras [así denominan al paquete de obras pagadas con remanentes] de la alcaldesa, su falta de previsión y sus ganas de tapar lo que no han hecho durante casi dos décadas en la ciudad a lo que está llevando al gobierno que dirige Clara Luquero es a tener Segovia llena de obras cuestionadas, un departamento de Urbanismo, ya cargado de actividad de por sí, saturado de trabajo y trabajando a contrarreloj y a tener que enfrentarse a la posibilidad de no cumplir con los plazos. “Normal que estén nerviosos porque están jugando con el dinero de los segovianos”.

El grupo mayoritario de la oposición ha criticado la apertura “provisional” de la calle, una de las vías principales del polígono el Cerro, prevista para este 19 de agosto, que tacha de “parche forzado por los retrasos en la ejecución de las obras en una zona que necesita soluciones definitivas”.

Aún faltan tres semanas para que se cumplan los plazos de terminación de la obra de esta calle y los populares aseguran ser prudentes en su crítica lo que no impide a los de Pablo Pérez “dudar de la efectividad de los trabajos que se están ejecutando en la zona del cruce de la calle Guadarrama y esperan, no sólo que se terminen de rematar algunos de los tramos de acera donde todavía se aprecian agujeros en los lados, sino que lo que ahora parecen “parches y remiendos” en algunos tramos de la vía, no se queden así”, explican en un comunicado en el que recuerdan que se trata de una inversión de 376.000 euros.

Obras justifica los problemas que está teniendo en la conclusión de esta obra y otras del programa de este año en la situación generalizada de falta de suministros de construcción por estar vacíos los almacenes de los proveedores por la pandemia de la civid, pero el PP afirma que “es algo que se sabe que podía pasar desde hace meses y que debería haber tenido previsto el ejecutivo socialista, sobre todo cuando decidieron destinar el grueso de los remanentes y la mayor parte de las inversiones presupuestarias a obras. “Han querido centrarse en las obras sin asegurarse si podían afrontarlas todas en un solo año en vez de buscar un equilibrio con las ayudas y eso va a ir en detrimento de Segovia y los segovianos”.