EL PP de Segovia propone un fondo de 2.5M€ derivando las partidas de Fiestas y el CAT

Pablo Pérez, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Segovia, lanzaba las propuestas para contribuir a la recuperación de la actividad económica. Los conservadores apuestan por una profunda reestructuración del presupuesto municipal en aras de movilizar de manera urgente 2,5M€ que faciliten inyectar liquidez a comerciantes, empresarios, autónomos y pymes, así como medidas de carácter social basada en la ayuda a las familias con bajadas de tasas e impuestos y “actuaciones sanitarias más inmediatas que permitan afrontar con seguridad el desconfinamiento y la vuelta a la normalidad, una vez que se produzca la desescalada”, explica el del PP.

Pérez pone como ejemplo políticas que se están llevando a cabo en Burgos, que destina 1,2M€ para facilitar el alquiler de autónomos a partir de un fondo de 8M€, o Zamora, con 9M€ a cuenta de los remanantes, o Soria (otros 2M€).

Los populares consideran que hay partidas y actuaciones que no son prioritarias en estos momentos y cuya ejecución podría dejarse para más adelante. Citan en concreto la partida de fiestas (591.650€), la del mobiliario del CIDE del CAT (138.000€), la rehabilitación de los pabellones de la cárcel (171.000€) o quizá parte de lo destinado a la adquisición de terrenos (418.487). “Estamos estudiando todas las partidas y presentaremos al gobierno municipal nuestra propuesta. No decimos que no se cumplan los proyectos, sino que se dejen para más adelante si no son prioritarios. Algunos llevan mucho tiempo esperando y creemos que no pasaría nada por esperar unos meses más”, concluye Pérez.