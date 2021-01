El secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, acompañado de la también procuradora María Ángeles García, comparecía el 5 de enero ante la prensa para pasar balance de su actividad parlamentaria, política, y también, para cargar contra el Gobierno socialista, “la única administración que no ha cumplido con las expectativas, el peor Gobierno en el peor momento”, dijo. Gobierno nefasto, casposo, doblemente engañador (por no decir sistemáticamente mentiroso) etc… A título de ejemplo, destacaba Vázquez que en el manejo de los fondos europeos para la recuperación económica, el Gobierno ha asignado a Castilla y León un 3,5% de los fondos, cuando por población le correspondía un 5%, eso sin entrar en el 7% reclamado por la Junta en razón a la dispersión y envejecimiento de la población.

Frente a la política del engaño que para Vázquez caracteriza al gobierno de PSOE y Podemos, “se encuentra la gestión de la Junta de Castilla y León con Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza, que inició la legislatura con una coalición, continuó con un pacto con el resto de las fuerzas políticas, que ha sido roto por el PSOE, porque no ha llevado a cabo los compromisos que adquirió en dicho acuerdo”.

Congresos provinciales

Más allá, Vázquez se refirió a la agenda política que le espera a su partido en los próximos meses, agenda centrada en la realización de los congresos provinciales y cuyas fechas están por definirse desde la dirección nacional. “Yo espero que sean en el primer semestre del año”, dijo.

Lo que no espera es mucha renovación en las personas. “Hay que considerar que siete de los nueve presidentes provinciales son nuevos”. En su lugar sí que habrá renovación “en la ideas y en la adición de militantes”, esto último, en referencia a la voluntad del partido de ampliar la militancia con “nuevas incorporaciones”. ¿Referencia a Ciudadanos? No lo dijo claramente Vázquez pero esta “suma” suena a OPA a Ciudadanos, siguiendo la pauta marcada por el PP catalán que ha incorporado ya a pesos pesados de los de Arrimadas. La referencia de Vázquez indica que esta inercia no es un hecho aislado y que en los próximos meses se abrirán ventanas para captar militantes naranjas.

Estrategia cuasi obligada. Con Ciudadanos extinguiéndose en las encuestas, la fuga de votantes de la formación naranja a la izquierda es ahora el principal objetivo táctico. Tiempos, pues, movedizos en el centro-derecha y oportunidad para algunos de cambiar de carro.