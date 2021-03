El PP de La Granja ha arremetido contra los presupuestos del Ayuntamiento, aprobados el pasado 26 de mayo con la oposición de populares, abstención de IU y voto afirmativo del resto de fuerzas (PSOE, C’s y Centrados), por “su carácter irreal”, explica el portavoz del grupo, Juan Carlos Gómez Matesanz, que atisba una inminente subida de impuestos subyaciendo en un documento “que no se sostiene”.

“Es lo de cada año, se inventan partidas de ingresos y se ignoran las de gastos, de modo que es todo una invención sin sentido“, dice Gómez. A modo de ejemplo, el PP se explaya en la subida del 132% en los impuestos indirectos “básicamente según dijo Samuel Alonso por una previsión de más ingresos en el ICIO por más licencias de obras, pero no hay por donde cogerlo”, critica recordando que para 2020 se presupuestaron 142.000€ de ingresos por este concepto “y en realidad se han ingresado 112.000, no contentos con no llegar a esa previsión ahora la triplican”. Otra capítulo “hinchado” a juicio del PP, son las enajenaciones, es decir, ingresos que se presupuestan en vistas a la venta de terrenos municipales. “Este capítulo pasa de 112.000 a 505.000€, es una ensoñación”, critica el partido en su blog.

Pero si a juicio de los populares los ingresos son “irreales”, la partida de gastos es, más bien, “un agujero negro“. El PP denuncia que hay una previsión de transferir 870.000€ por gastos realizados por otras empresas, “Un dinero de muy difícil control y seguimiento … que puede ser utilizado de manera arbitraria por el equipo de gobierno”. Pero quizá el aspecto más preocupante es la falta de consignación de indemnizaciones por sentencias adversas. “Los presupuestos no consignan ni un duro para hacer frente a las indemnizaciones que nos toca pagar, son los 1,5M€ por el Hotel Isabel de Farnesio o los 1550.000 del párking de Navacerrada. Entendemos que al no ser sentencias firmes se seguirá pleiteando con el incremento de gastos en abogados, pero lo que no se puede entender es que no se prevea el pago, este ya firme, de 675.000€ a la anterior empresa de jardinería. “Eso es ya temerario, al no consignar esos pagos lo que se hace es seguir acumulando déficit, que se añade a nuestra considerable deuda de 4.7M€. En consecuencia, no queda luego dinero ni para arreglar un pequeño bache”, se explaya el portavoz popular.