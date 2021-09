Sonoro portazo del PP a la mesa de trabajo sobre la futura estación de autobuses. “No es una mesa para valorar otra opción de ubicación, como pretende Clara Martín (concejala de Urbanismo), era como resultado de una moción en la que se decidió ampliar la actual, y no otra cosa. Está claro que ahora se han gastado 12.000€ para un informe de parte cuya conclusión está anunciada. El de la concejala es un proceder antidemocrático y manipulador”, se despachaba el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Segovia, Pablo Pérez. En consecuencia, el PP anuncia que se va de la mesa de trabajo. “A nosotros no nos engañan”.

Lo de “antidemocrática” viene a cuento de que para el PP la moción aprobada es inequívoca: crear una mesa para estudiar la ampliación del actual emplazamiento” y no ubicaciones alternativas. Lo de “manipuladora” responde a que Clara Martín se sorprendía en la pasada junta de Gobierno de que el PP se cerrase en banda a contemplar “otras alternativas”, cuando en un documento que el propio PP presentó se aboga por “no discriminar ninguna“. Intentó explicarlo Pérez mostrando el documento, en el que ciertamente en un punto se dice que “es básico conocer bien todas las ventajas e inconvenientes de cada una de las zonas y no descartar ninguna” pero, según el PP, en referencia a que entonces se discriminaba la ubicación actual, en cuya defensa el documento es totalmente claro. “Lo que ha hecho Clara Martín es descontextualizar una frase en un intento de manipular y poner en nuestra boca lo que no decimos, cualquiera que lea nuestro informe de quince hojas se da cuenta de que aboga por ampliar la actual y descarta las alternativas”.