El grupo popular en el Ayuntamiento de Segovia considera innecesario el nuevo estudio de viabilidad que ha encargado la concejala de urbanismo para analizar diferentes alternativas para una futura estación de autobuses de Segovia. En una nota de prensa recordaba el acuerdo de pleno, forzado por la oposición contra la postura del equipo de gobierno y abstención de IU, por el cual la ubicación ya está elegida, la actual, mediante la ampliación hacia los terrenos contiguos del velódromo.

“Nosotros no contemplamos ningún otro lugar que no sea el actual. Es el idóneo y hay razones suficientes que lo justifican”, afirmaba el portavoz del PP, Pablo Pérez. “Lo que están haciendo es perder tiempo y dinero, en algo que no es necesario. En todo caso, según el portavoz popular, lo que se tendría que haber encargado es un estudio sobre las diferentes posibilidades de mejora y ampliación de la estación de autobuses actual, atendiendo a criterios de sostenibilidad en la actualidad y de cara al futuro, tal y como quedó acordado en el pleno municipal.

El tema es una herida abierta en la coalición de gobierno del Ayuntamiento de Segovia. El PSOE aboga por construir una nueva estación de autobuses en terrenos de Renfe, de hecho, señala que ya existe una suerte de acuerdo con ADIF y la Junta, dejando la actual como una extensión de la misma, un apeadero. La oposición –PP y Ciudadanos– consideran que de eso nada y que hay que trabajar en ampliar la actual a partir de los terrenos contiguos en el Velódromo. Esa es también la opción de Podemos, que sin embargo, en los últimos días ha abierto la puerta a “estudios alternativos”. IU, por su parte, no se quiere mojar en el tema y de momento está en la abstención, lo que deja en manos de la oposición el futuro del proyecto.

Así las cosas, y en un acercamiento a Podemos, Urbanismo encargó “nuevos estudios”, lo que para el PP es una mera pérdida de “tiempo y dinero”… salvo que Podemos cambie de opinión, claro…