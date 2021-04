6 Comments

Primeras reacciones de la oposición al proyecto empresarial de embalajes biosostenibles del que se espera la generación de un millar de trabajos directos e indirectos. El PP ha celebrado la iniciativa “cien por cien privada” por lo que tiene de aliciente en una ciudad con un escasísimo movimiento empresarial y ha mostrado todo su apoyo para que salga adelante. No obstante, ha metido presión al Gobierno municipal al que el portavoz, Pablo Pérez, advierte que “no puede fallar” en este asunto después de los últimos fiascos. Podemos también ha afirmado que ejercerá de vigilante y ha aprovechado para reclamar a la Junta que ponga sobre la mesa 20 millones para la puesta en marcha de un Plan industrial en la provincia de Segovia”.

El Grupo municipal del Partido Popular ha celebrado sin ambages la iniciativa de un grupo de empresarios para crear una planta de envases biosostenibles en el paraje de Prado el Hoyo que su portavoz, Pablo Pérez, ha enmarcado en “la línea que debe seguir la ciudad” en materia empresarial y que, subrayó, “debe contar con el apoyo de todos”, además de responder a lo que “ha instado y reclamado el PP constantemente: generación de suelo industrial”.

En este sentido, se refirió al papel fundamental del Ayuntamiento en el éxito de la iniciativa que pasa por agilizar la tramitación urbanística del sector para que los empresarios dispongan del suelo en el ajustado plazo de un año para culminarla y advirtió que su grupo estará “vigilante” y será “muy exigente” con el equipo de Gobierno para que esa tramitación “no se eternice”, eso si, con ánimo de favorecer su éxito, “a favor de obra y liberando trabas”.

Tras mostrarse crítico por los recientes fiascos como el del Centro Logístico de Defensa o que el edificio del Cat continúe sin uso y lamentar que el desarrollo de Prado del Hoyo no se haya completado ya hace años pese a estar en la agenda municipal desde hace lustros, el portavoz advirtió de la encrucijada en la que se encuentra el Gobierno de Luquero, urgido de hacer que cristalice el proyecto “por estar muy faltos en cuanto a la generación de oportunidades en la ciudad” y porque “si el Gobierno socialista deja escapar una nueva oportunidad debería dejar de gobernar esta ciudad”. Incrementando la presión, consideró que “si se tratase de otro municipio con otro concejal estoy convencido de que es posible” cumplir los plazos, aunque manifestó “dudas” por el trabajo de los gestores segovianos. Saludó también la fórmula de llevar a cabo la urbanización y la construcción de manera solapada.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Guillermo San Juan, también se ha congratulado en nota de prensa por el proyecto anunciado y ha asegurado que también hará un intenso seguimiento al trabajo de Urbanismo para poner el suelo a disposición de los empresarios listo para la instalación de las factorías. San Juan aprovechó para girar sus reivindicaciones hacia la Junta, a la que reclamó que destine “al menos 20 millones” al diseño y puesta en marcha de un Plan industrial para la provincia.

Desplante y relajación de medidas anticovid

Lo que no gustó nada a Pablo Pérez fue el “uso sectario” que a su juicio realizó el partido socialista por “tratar de apropiarse” del acto de presentación del proyecto al que no se invitó a los portavoces de los grupos —si estuvieron en la recepción institucional a la ministra, Reyes Maroto, pero no en la reunión posterior ni en la presentación— “pese a tratarse de un proyecto de ciudad que parte al cien por cien de la iniciativa privada”.

Los populares se fijaron también en el numeroso público, entre representantes políticos, empresarios, asesores, periodistas y personal municipal que se arremolinó en el antiguo salón de plenos del Consistorio. “En un día en el que se estaba pidiendo otro esfuerzo a los hosteleros vimos que el equipo de Gobierno no fue capaz de preparar una presentación cumpliendo las medidas de seguridad marcadas por la Junta para combatir la pandemia”, se quejó.