El portavoz de Podemos Equo en el Ayuntamiento de Segovia, Guillermo San Juan, exigirá al Gobierno municipal que incremente la inspección sobre el estado de los vehículos que prestan el servicio de transporte urbano en la ciudad, la accesibilidad a los vehículos, las condiciones laborales de la plantilla y el cumplimiento de las condiciones generales del contrato. El portavoz ha lamentado la puesta en servicio de microbuses en líneas de alto uso en las que no están previstos esos vehículos y preguntará qué compensaciones se van a exigir a la empresa. El uso de los microbuses se estableció unilateralmente por la empresa y sorprendiendo a la alcaldesa, como adelantó acueducto2.com.

Nota de prensa del Grupo municipal de Podemos Equo

La semana pasada, Avanza, empresa que gestiona el servicio municipal de autobuses urbanos, sustituyó varios autobuses urbanos por minibuses en líneas y frecuencias en las que no está contemplado por contrato que se utilicen este tipo de vehículos más pequeños. El portavoz de Podemos en el ayuntamiento de Segovia, Guillermo San Juan, preguntará en la próxima Junta de Gobierno al equipo de Clara Martín si esta sustitución se hizo con autorización municipal y cómo va a compensar la empresa al ayuntamiento por este cambio, que le supone un ahorro en costes respecto a los autobuses de dimensiones normales. “El contrato de autobuses urbanos le cuesta a la ciudad 4’2 millones de euros al año, es uno de los contratos de mayor cuantía de la ciudad. Además de esto, Avanza ha recibido en los últimos años importantes compensaciones de recursos públicos por el impacto de la Covid en sus ingresos, y también para modernizar la flota de autobuses hacia modelos menos contaminantes. Lo menos que debe hacer la empresa es cumplir escrupulosamente con sus obligaciones y con las condiciones que fija el pliego de contratos sobre cómo debe prestarse el servicio de transporte urbano”, explicaba San Juan.

Si es obligación de la empresa cumplir con las condiciones determinadas en el contrato, es obligación también del gobierno municipal controlar que estas condiciones se cumplen y, en el caso de que no sea así, repercutir esto en los pagos que recibe la empresa. “Queremos pensar que el cambio de vehículos de la semana pasada estaba debidamente justificado por la empresa y autorizado por el ayuntamiento.

Además de esto, también queremos pensar que se cuantificará cómo va a compensar la empresa al ayuntamiento por la prestación del servicio en condiciones diferentes a las habituales y con menos coste para la concesionaria. En un momento en el que el beneficio de AVANZA se está sosteniendo por un importante esfuerzo tanto de los contribuyentes segovianos como de la plantilla, el equipo de gobierno debe ser exigente con que la empresa cumpla también su parte”, señalaba San Juan.

No es la primera vez que el portavoz morado advierte al gobierno municipal de la necesidad de que vigile las condiciones en las que se presta el servicio de autobuses urbanos: hace unos meses, San Juan denunciaba que buena parte de los vehículos no contaban con medios técnicos adecuados y en funcionamiento para que pudieran ser utilizados por usuarios con sillas de ruedas. “Pedimos al equipo de gobierno que cumpla también con su parte: debe controlar que la empresa respeta las condiciones laborales de la plantilla, que hasta hace pocas semanas han mantenido paros exigiendo a la empresa mejoras salariales, también el estado general de los autobuses y su accesibilidad. Si no se controlan estas cuestiones mediante la inspección del servicio, se puede estar pagando a la empresa por servicio mejor del que está prestando a la ciudad, y esto es tanto como regalar el dinero de todos los segovianos y segovianas. No lo vamos a permitir”, finalizaba San Juan.