La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia, Noemí Otero, ha denunciado que el aparcamiento público IC Acueducto Oriental, ubicado en la Avenida Padre Claret, cuelga el cartel de “completo” todos los fines de semana, “a pesar de contar con la tercera planta del parking vacía”. Esta planta, que ofrece más de un centenar de plazas libres, permanece sin ocupar “mientras los segovianos y visitantes se ven afectados por la escasez de espacios en el centro de la ciudad”.

“A los problemas habituales de tráfico y las dificultades de aparcamiento en el centro de la ciudad, se suma que tanto los segovianos como los visitantes no tienen la posibilidad de aparcar en estas instalaciones cuando sí hay plazas libres”, ha señalado Otero. La portavoz ha expresado su preocupación por la falta de utilización de este espacio y la gestión ineficaz de la infraestructura, que, aunque es de gestión privada, sigue siendo de titularidad municipal.

En este sentido, la formación naranja ha registrado una serie de preguntas dirigidas a la concejalía de Obras, Servicios e Infraestructuras Municipales para conocer las razones de la infrautilización del aparcamiento y entender los motivos por los cuales la tercera planta permanece vacía, a pesar de la alta demanda de aparcamiento en la zona.

Ciudadanos también ha planteado preguntas sobre la posible repercusión que esta situación podría tener en una futura solicitud de reequilibrio económico por parte de la empresa adjudicataria del aparcamiento, dado que “estaría solicitando una compensación por un servicio que no se está prestando de manera totalmente efectiva”, según ha declarado Otero.

Por último, la edil ha lamentado que los puntos de carga eléctrica del aparcamiento no estén operativos, a pesar de que en su página web aún figuraban como un servicio disponible hasta hace pocos días. “Es un servicio cada vez más demandado y necesario, que no se está prestando porque los cargadores no están funcionando”, ha concluido la portavoz de Ciudadanos.