El niño cantor libra el día de San Frutos

Lo que no han logrado 145 años de historia lo forzará la indeseable pandemia: el 25 de octubre no se cantará en el trascoro de la catedral el villancico al siervo bueno y fiel. No habrá niño solista, ni 200 voces, ni casi medio centenar de músicos, ni público. No se cantará a San Frutos.

La noticia se temía hace días pero el Cabildo catedralicio lo ha hecho oficial tras una reunión en la que ha habido unanimidad a la hora de anteponer la seguridad al cántico.

“Lamentamos confirmar que el tradicional Villancico de san Frutos queda suspendido” señalaba el Cabildo en un lacónico comunicado en el que se señalaba también que la celebración principal de esa jornada en la catedral será una misa en honor al santo, a partir de las 12.00 horas.

Por otra parte, se espera que también en las próximas horas el Ayuntamiento comunique su decisión definitiva sobre el programa de actos municipal del que todo hace suponer que se caerán actos como el del reparto de sopas en la plaza Mayor, así como las actuaciones musicales y hasta el popular momento del “milagroso paso de la hoja” en el libro de piedra.

Pero la Escolanía si canta

Curiosamente, casi al mismo tiempo, la Fundación Don Juan de Borbón anunciaba que la Escolanía de Segovia si cantará en honor a San Frutos y en la Catedral, concretamente en la capilla de Santa Catalina, donde anuncia la reunión de medio centenar de “cantantes con mascarilla”.

“El grupo Schola Antiqua, dirigido por Juan Carlos Asensio, la Capilla Jerónimo de Carrión, bajo la dirección de Alicia Lázaro, y la Escolanía de Segovia, con María Luisa Martín al frente, presentarán Superba tecta civium… Fiesta y música en honor a San Frutos, concierto inicialmente previsto en la Semana de Música Sacra, cancelado por la pandemia, y que ahora se recupera coincidiendo con la festividad del Patrón de Segovia, en una actuación con aforo limitado a 200 personas y con todas las medidas higiénico-sanitarias precisas”, señala la Fundación en su anuncio.