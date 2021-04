5 Comments

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia ha desestimado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento en relación a la sentencia del caso Trípode —que declaraba irregular la contratación fragmentada por Cultura de la empresa Trípode y dos de sus miembros para la dirección del Festival de Cine de Segovia— manteniendo la firmeza de la sentencia primitiva y la diligencia que la declaraba firme.

El Tribunal no entra siquiera en la revisión del fondo del caso limitándose a rechazar la posibilidad de casación al no cumplirse ninguna de las condiciones necesarias para ello: que la sentencia contengan “doctrina que se repute gravemente dañosa para los intereses generales” o que la misma sentencia “sea susceptible de extender sus efectos”.

Cabe recordar en este punto que, quizá apoyándose en las tesis de sus servicios jurídicos, tras la sentencia, la alcaldesa, Clara Luquero, insinuó en rueda de prensa que la sentencia del “caso Trípode” podría tener repercusión en el resto de Ayuntamientos respecto a la forma de aplicar la Ley de Contratos, concretamente respecto a los contratos menores, una reflexión que no parece compartir el juez.

Volviendo a la argumentación del decreto que rechaza el recurso, el juez señala que “Ni por la cuantía del contrato [14.999 euros], ni por los posibles interesados en la relación jurídica sometida a juicio es posible entender que la resolución recurrida contenga doctrina que pueda afectar gravemente a los intereses generales” y rechaza también que la decisión pueda extender sus efectos más allá del contrato juzgado.

El Ayuntamiento puede continuar el trámite judicial presentando un recurso de revisión ante el mismo juez, aunque aún se desconoce si continuará esta vía o dará carpetazo al asunto que ya acumula costas judiciales.

“Lo que hay con IU son discrepancias, no tensión”

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, parecía desconocer aún el decreto del contencioso administrativo durante su comparecencia semanal ante los periodistas, en la que sí reiteró que no está en sus previsiones cesar a Aguiar en sus delegaciones de Gobierno —la edil gestiona Turismo tras su salida de Cultura tras la sentencia de Trípode— por mucho que la totalidad de los grupos municipales se una en torno a la moción del PP que reclama su salida del Gobierno municipal que se debatirá el día 30 “y no tengo dudas de que la concejala no dimitirá”.

Luquero prefirió pasar de puntillas cuando fue preguntada por la advertencia lanzada el martes por el portavoz de IU de que la situación de la concejala y su defensa por la alcaldesa está “generando tensiones” en la coalición de Gobierno. “Son apreciaciones personales. Lo que hay es una discrepancia”, zanjó la alcaldesa.