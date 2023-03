El IE prueba la inteligencia artificial aplicada a la construcción en su campus

Arquitectos de IE School of Architecture and Design y de Princeton University (EE.UU.) construyen esta semana un pabellón abovedado utilizando inteligencia artificial, hologramas, realidad aumentada y un sistema de construcción artesanal en el campus histórico de IE University en Segovia. El proyecto está liderado por el arquitecto hispano sirio y profesor de IE School of Architecture and Design, Wesam Al Asali, y por Sigrid Adriaenssens, directora del Form Finding Lab de Princeton University. El equipo de expertos utilizará, por primera vez en el mundo, técnicas holográficas para crear una estructura de bóvedas tabicadas construidas sin cimbra con ladrillos, un tipo de bóveda frecuente en España, cuyo origen se remonta a la Edad Media.

Los expertos, conjuntamente con Salvador Gomis Aviño, maestro valenciano con más de 20 años de experiencia en la construcción de bóvedas tabicadas artesanalmente, levantarán esta semana el pabellón de ladrillos abovedado al aire libre: un gran trípode de 3 metros de altura, 5 de largo y 3 de ancho, en el que se combinarán técnicas de construcción tradicionales con métodos avanzados de inteligencia artificial y fabricación digital. El pabellón contará con una primera capa de ladrillos de rasilla industrial, y ladrillos visto en la fachada exterior.

En el proceso de colocación de las distintas capas se utilizarán gafas de realidad aumentada (RA) y la aplicación HoloLens de Microsoft, que permitirá a los constructores seguir las guías holográficas y la ubicación exacta de los ladrillos, lo que promueve una mayor eficiencia en la construcción. “La tecnología de RA no solo hace que el artesano trabaje más rápido y de forma más eficaz y precisa, sino que, al utilizar análisis computacional, se pueden generar patrones de construcción para futuros proyectos y elevar el oficio tradicional de los artesanos a otros niveles”, explica Al Asali, que subraya que “la tecnología nos permite visualizar las líneas que sigue la estructura con gran precisión antes de construirla, ladrillo a ladrillo”. Este método, asegura, “ahorra muchos materiales para fabricar el molde, guías y encofrado de la bóveda y, además, nos ayuda a comprender mejor cómo se comporta un edificio durante su construcción”.

De acuerdo con los investigadores, este tipo de técnicas permiten desarrollar soluciones constructivas más sostenibles y conciliar los antiguos métodos de fabricación tradicionales con las últimas innovaciones digitales aplicadas a la arquitectura. “Los ingenieros y arquitectos envían los planos a los constructores, para después supervisar su trabajo. Con este modelo, se democratiza la construcción puesto que se sitúan a todos los actores en un mismo espacio físico y digital”, asegura Al Asali, experto en políticas de patrimonio, artesanía y materiales locales en construcción, que ha trabajado en Europa y Oriente Medio. Los alumnos de Arquitectura de IE University, además de practicar la técnica con el maestro de construcción, diseñarán réplicas a pequeña escala del pabellón, lo que les servirá para estudiar en detalle los secretos de la estructura.

Construcción sostenible

Los ladrillos que se utilizan en el proyecto han sido fabricados y cedidos por La Paloma Cerámicas. La utilización de recursos locales para su fabricación, respetando los métodos de construcción tradicionales, así como su naturaleza sostenible, conectan a este pabellón con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, entre los que se incluyen la lucha contra el cambio climático, la defensa del medio ambiente o el diseño de las ciudades. A su vez, el proyecto está alineado con la Nueva Bauhaus Europea, iniciativa de la Comisión Europea que promueve un futuro arquitectónico más sostenible en la UE.