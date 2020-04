Emotivo homenaje del hospital a su primera baja, Marisol Sacristán

A las 12 del 23 de abril el hospital de Segovia se paró. Ante la puerta de urgencias se congregaron efectivos de policía local, bomberos, protección civil para acompañar a golpe de aplauso y sirena al centenar de trabajadores del centro que de esta manera homenajeaban a la celadora Marisol Sacristán, la primera víctima entre la plantilla del centro. Entre los presentes, familiares de la fallecida, como hermanos y marido, que también trabaja en el hospital, el gerente de la sanidad segoviana, Jorge Elízaga y buena parte del equipo directivo hospitalario, el delegado de la Junta, José Mazarías, y el que en los últimos años fuera superior de Marisol, el jefe de urgencias, Luis Gómez Montes. Precisamente a él le correspondió dar un emotivo mensaje de recuerdo y ánimos.

“Marisol está con nosotros en los rincones, en las salas, en los boxes, sabiendo lo que nos tenía que decir en cada momento”, dijo Montes, que elogió también la satisfacción por el deber cumplido, de una profesional con toda una vida dedicada a la Sanidad.

Cuando el doctor Gómez Montes se refería a que Marisol “está en todos los rincones” no lo decía en vano. Y es que probablemente, pocos en Segovia no hayan tenido tratos con esta celadora, que tantas veces atendió a tantos desde la ventanilla de recepción de Urgencias. Pero Marisol Sacristán empezó como encargada de limpieza en el antiguo hospital policlínico, donde precisamente ejercía su padre de celador. De hecho durante un tiempo, según recordaban los compañeros, la familia vivió en el hospital. No es extraño que salieron varios hermanos como trabajadores sanitarios hasta devenir una suerte de institución en el sector. Tras el cierre del policlínico Marisol se incorporó como celadora en el Hospital de Segovia , donde también trabajaba su marido. Había atravesado distintas patologías graves recientemente, pero el inicio de la epidemia la pilló en su puesto de trabajo de siempre, en Urgencias. Contrajo el Covid19 y tras varias semanas luchando en la UCI fallecía el 22 de abril.

También en Valladolid hubo un recordatorio hacia la fallecida por vía de la consejera, Verónica Casado, que recordaba también a los otros cuatro fallecidos de entre el personal sanitario de la región. También mandaba sus condolencias a través de Twitter el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco: “muchas personas están en primera línea de batalla contra el virus y nunca podremos estar suficientemente agradecidos con su sacrificio”.