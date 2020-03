El frente económico: ¿y los autónomos qué?

A bombo y platillo Pedro Sánchez anunciaba las medidas llamadas a combatir los efectos del COVID en el “otro frente”, el económico. A través de algunas exenciones y moratorias, pero sobre todo a través de una macro-operación de avales públicos, se pretende minimizar el impacto de la “crisis temporal” de manera que la actividad de crucero pueda relanzarse los más rápido posible.

Sin embargo, colectivos empresariales y hosteleros, incluyendo la FES y la AIHS, consideran cortas las medidas. Especialmente porque no contemplan la exención de cuotas a la Seguridad Social de los Autónomos que se han visto obligados a cerrar sus negocios. Como recuerda los hosteleros en un comunicado, “el 95% de los negocios hosteleros tienen menos de diez empleados en plantilla y de ellos el 45% no cuenta con trabajadores, por lo que un elevado porcentaje de estos negocios depende exclusivamente de los autónomos. Teniendo en cuenta el perjuicio que está ocasionando la crisis del coronavirus a los autónomos de nuestro sector, consideramos necesaria la suspensión de la cotización de los autónomos de hostelería”. Pasa lo mismo en el sector comercial. Unos y otros deben afrontar los costes de alquiler y Seguridad Social a pesar de ver restringidos a cero sus ingresos. El resultado, la ruina para todos los que no tengan un buen “colchón”

Como principales mecanismos de ayuda a las empresas y autónomos, el Gobierno prolongo los periodos de aplazamiento de pagos fiscales de febrero a junio. También flexibiliza que los autónomos puedan acogerse al cobro de subsidios por “cese de actividad” cuando su facturación caiga un 75%. Los expedientes de regulación temporal de empleos se flexibilizan también. Los días de paro que se perciban por cuenta del ERE no contabilizarán para casos de tramitación de paros posteriores. En ERTES y reducciones de jornada, se exonerará parcialmente las cotizaciones a la Seguridad Social. Por último se habilitan mecanismos de financiación a través de avales para las empresas.

Exenciones hipotecarias

El Real Decreto de medidas económicas para hacer frente a la crisis del COVID-19, moviliza recursos extraordinarios, hasta 200.000M€ dijo Sánchez. En rigor, el RD dota económicamente planes específicos. Así, para mitigar el impacto en familias y pobreza infantil, se movilizarán 300M€, básicamente destinados a reforzar servicios de proximidad para garantizar cuidados, especialmente de los mayores y familias y niños en especial riesgo de exclusión, este plan conlleva la ampliación de los convenios con las Diputaciones y Ayuntamientos que prestan los servicios sociales. Se habilita también un fondo social extraordinario para las Autonomías. Igualmente se facilita aplicar los “superavits presupuestarios” para medidas sociales y se habilitan los mecanismos legales para regular bajas, teletrabajo, entre otras. Especialmente fuertes serán los traspasos en materia de Sanidad e Investigacón.

Ya en el apartado económico, habrá moratoria de hipotecas para la adquisición de vivienda habitual de las personas que queden en vulnerabilidad económica. Durante el periodo de vigencia, las entidades bancarias no podrán exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses), ni

íntegramente, ni en un porcentaje. Tampoco se devengarán intereses.

ERTEs express en 24 horas y sin justificación de causa

Para agilizar y simplificar la tramitación de los ERTEs, la Junta de Castilla y León anunciaba un nuevo procedimiento tendente a completar en 24 horas todo el proceso. Como pieza clave, las empresas que se adhieran a ERTEs no precisarán el informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad y se admitirá como justificante de la causa un sencillo formulario tipo, disponible en la sede electrónica de la Junta para todos los interesados. Cabe recordar que se denegarán todos los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) extintivos que reciba fundamentados en la crisis del Covid-19 al considerarse coyuntural.