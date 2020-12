El estadio municipal de la Albuera acogerá en verano 2021 la fase final del Mundial de Esgrima Invidente, según ha anunciado Clara Luquero en su comparecencia semanal tras la Junta Municipal de Gobierno. “Es un antes y un después, que pone de manifiesto el destino de Segovia como capital inclusiva y su excelente red de equipamientos deportivos”, explicaba la alcaldesa, que reconoce que llevaban años trabajando para conseguir la nominación en reñida pugna con Arévalo y Sant Feliu de Les Tabernes (Girona). También señaló que a la organización se le ofreció celebrar el evento en el Pedro Delgado y la Casa de la Moneda “pero que ellos están entusiasmados con la Albuera, que no quieren otra cosa”, señaló.

Luquero compareció rodeada de sus concejales y de Jacobo de la Punta, presidente del comité español de esgrima invidente, que glosaba las excelencias de la Albuera para la práctica de la disciplina. “Hemos mirado otros estadios pero el los focos son demasiado potentes, los de Segovia son perfectos, de una tecnología que ya no se hace y que reduce en un 80% el efecto halo”, informaba De la Punta. Hay que explicar que para el esgrima invidente se requiere un máximo de un 20% de visibilidad en cada ojo, de donde un exceso de luz es altamente perjudicial y puede producir “efecto halo“.

Iluminación, la justa

“Por tanto, la iluminación tiene que ser la justa, sé lo que me digo” -proseguía De la Punta, triple medallista en sable y cuya carrera deportiva quedó tristemente truncada al perder un brazo en un entrenamiento. El federativo abundó en las ventajas de un alumbrado satinado y tenue de las instalaciones segovianas y reconoció que no va a ser un problema para la retransmisión de los lances por televisión. “Por razones obvias, no necesitamos una calidad muy allá, es más, mejor que sea una cosa modesta”.

Muy orgullosa, Luquero recibió con entusiasmo el anuncio “que es todo un espaldarazo a la vocación de Segovia como capital mundial de la inclusividad, tolerante y machadiana”. Igualmente señaló que el esgrima invidente es “inclusivo e incruento. Aunque hay accidentes en la mayoría de tiradas se produce poco contacto y a veces hay que salir a buscarles. La mala fama de este deporte es exagerada”.

275.000€ para actividades culturales

Luquero detalló que gracias al apoyo de la ONCE y de Acción Cultural la organización sale casi gratis, 825€, “no hace falta pintar ni nada, a lo más meter unos carteles en brallie“, dijo, lo que ha permitido reservar fondos para “un espectacular festival de cultura paralelo, porque inclusivismo y cultura van siempre de la mano”. En este sentido, fuentes de Cultura explican que se baraja con una representación de la opera-rock “Ensayo sobre la ceguera”, basada en el clásico de la premio Nobel Sara Mago y que se escenificaría en la presentación de las pruebas. También habrá pasacalles de Territorios Ja! dedicados a la heroica ciega de los años 70, Lucecita, en tanto el pintor Aniceto Borondón pintará vallas en relieve para que los sablistas y sus familias realicen un ameno recorrido artístico por la ciudad. El presupuesto para este capítulo asciende a 275.000€ por los remanentes. “Hay que celebrar como se merece esta muestra de capitalidad invidente”, concluía la alcaldesa.

Por su parte, conminada a detallar los grupos y modalidades deportivas en liza, la concejala del ramo Marian Rueda, extrañamente ausente durante toda la rueda de prensa, se limitó a señalar que “competirán deportistas de varios países”, dijo sin dejar en todo momento de teclear con el móvil. En un momento dado rompió a reír para disculparse al punto. “Es un mensaje de un sobrino, muy gracioso, la verdad”, se justificó.