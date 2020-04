El Espinar se ofrece pagar tests a todos sus vecinos; la Junta dice que hay que esperar

El Espinar, tercer municipio de la provincia de Segovia, tiene un plan: costear un test serológico masivo para los 9.000 habitantes empadronados. A tal fin el Ayuntamiento de El Espinar había acordado con una empresa privada precio y fecha, a 65€ por cabeza, es decir casi 600.000€. Precisamente el consistorio aprobaba el miércoles 29 de abril en su pleno ordinario los presupuestos 2020, dictaminados con anterioridad al Estado de Alarma. “Prevemos que dado que buena parte de las partidas de fiestas no se van a poder ejecutar, y como por el Estado de Alarma se nos permite recurrir a remanentes -sobre un millón de euros en el caso de El Spinar-, entra en nuestras posibilidades financiar los tests”, explicaba el alcalde del PP, Javier Figueredo.

La operativa pasa por aparcar un camión laboratorio en cada uno de los tres núcleos del pueblo y proceder a tests serológicos mediante la extracción de una gota de sangre del dedo. El municipio calcula que en tres semanas podría estar analizada la sangre de toda la población. En cuarenta minutos el test indica la existencia de IGG o IGM, es decir, los anticuerpos que genera el metabolismo para combatir el virus. El Espinar se significa así como uno de los municipios que, a pesar de estar en la cola en cuanto a número de contagios, más recursos ha destinado a combatir el Covid19. A mediados de abril el consistorio optaba por sufragar mascarillas para toda la población, iniciativa que ha costado 50.000€ de las arcas municipales.

La Junta dice que los consistorios no deben promover tests masivos

Pero hay un problema en el nuevo frente de lucha contra el virus propuesto por El Espinar, y es que la Junta ha frenado la iniciativa tanto la del Espinar como la de otros municipios que planteaban la posibilidad de asumir el coste de los tests serológicos para las plantillas municipales. “No lo recomiendan y nos han pedido que no lo hagamos”, señalan los alcaldes consultados. Textualmente, el escrito de la dirección general de Salud Pública señala que “La realización de tests a personas asintomáticas que no han tenido exposición de riesgo no se considera oportuna, de forma que la realización del test de manera indiscriminada a modo de cribado poblacional no está contemplada en este momento… La dirección general de la salud pública entiende que los ayuntamientos y corporaciones locales no deben promover este tipo de acciones, debiendo adecuarse a las recomendaciones establecidas por el ministerio de Sanidad”.

¿Pero porqué no es oportuno un test serológico masivo? El problema de los tests serológicos es que pueden indicar si el organismo ha tenido respuesta inmunológica al virus o no lo ha tenido. Pueden discriminar entre población contagiada y no contagiada, e inmunizada, pero en el caso de la no contagiada precisan una verificación por PCR, es decir, la prueba molecular definitiva y la que dictamina la carga viral de cada paciente. La disparidad de casos que suscita el coronavirus, el largo periodo de latencia que puede tener, dificultan enormemente tener claro el estado de la epidemia, al tiempo que tests masivos incrementarían la presión sobre los laboratorios PCR, que si bien maximizan la seguridad del diagnóstico son escasos, lentos y caros. Pruebas masivas como la planteada por el Espinar para toda la población, y para colectivos específicos en otros ayuntamientos de la provincia como Carbonero El Mayor que también lo ha previsto para trabajadores en funciones de riesgo, incrementarían la presión sobre el débil sistema analítico no ya regional, sino nacioanal.

125.000 tests

Sanidad no lo recomienda y, sin embargo, los compra. El mismo 29 de abril anunciaba la llegada de un avión de China cargado con 125.000 tests rapidos, la segunda entrega de una compra de 250.000 tests realizada por la consejerí ade Sanidad. En el avión también van más de 400.000 batas y otros elementos de protección.