El Espinar ronda los 15.000 residentes pero descarta ‘migraciones’ por Semana Santa

En el Ayuntamiento de El Espinar han sacado números. A partir del consumo de agua el alcalde, Javier Figueredo, calcula que la localidad se mantiene en unos 15.000 habitantes, frente a los poco más de 9.000 residentes empadronados. Ahora bien “son gente que llegó a sus segundas residencias con la primera migración, a mediados de marzo, cuando cerraron las escuelas de Madrid y en su gran mayoría en las horas previas al confinamiento”. En prevención de que con la Semana Santa volviera a darse una nueva “migración”, el ayuntamiento ha efectuado un exhaustivo seguimiento de las cámaras que controlan el tráfico de acceso a los núcleos del municipio. “Las fotos son claras: nadie, carreteras vacías a todas horas es la constante”. La conclusión es que si algunos vecinos han percibido más llegadas es “porque, seguramente, ante la inminencia de días festivos han salido a comprar los que ya estaban refugiados aquí. Ahí es donde se notan caras nuevas, pero es gente que ya estaba aquí“, asegura Figueredo.

Parecidos testimonios dan en La Granja. “Acabo de hablar con la Guardia Civil y no se han apreciados movimientos. Se han intensificado los controles de carretera y lo que nos trasladan es que no hay novedad”, explica el alcalde, Samuel Alonso. También en La Granja, antes de la normativa de confinamiento, coincidiendo con los cierres escolares los días 13 y 14 de marzo, el movimiento vivió una migración hacia las segundas residencias. “Pero en su gran mayoría se fueron. Hay algunos que se han quedado aquí confinados, pero la gran mayoría se volvieron”. Los datos son elocuentes. “Los informes de consumo de agua hablan de un decremento en el consumo, aunque es normal, al estar los restaurantes y hoteles cerrados. A fecha de hoy la población existente es básicamente la que está aquí todo el año, con alguna excepción puntual por lo que pasó en marzo”, informa Alonso.

En otros municipios sí se ha detectado un incremento de residentes en las últimas horas. Es el caso de Trescasas. El alcalde, Borja Lavandera, denuncia que se han vuelto a repetir las escenas de “refugiados” marzo, con estampas de casas abiertas y familias descargando vehículos. “No son una y dos, son bastantes”, cuenta Lavandera. A diferencia de en El Espinar, donde el aumento demográfico se nota especiamente en urbanizaciones como Los Ángeles de San Rafael (actualmente con hileras de coches aparcados en calles donde normalmente no había ninguno) sin una vinculación parental con El Espinar, en Trescasas son las casas del centro. Las de “hijos del pueblo” radicados habitualmente en Madrid u otros municipios. Es hasta cierto punto lógico, una de las pocas causas que permiten la movilidad es la visita a padres o madres mayores, de manera que para moverse estos días por carretera hay que acreditar que se va a visitar a un familiar en edad avanzada. Con todo, el argumento no vale para obviar el confinamiento. Lavandera anima a denunciar si se observan casos de ocupación de segundas viviendas estos días.

También Figueredo remite a las denuncias, pero a sabiendas que en la gran mayoría de casos es difícil probar que se haya quebrantado el confinamiento. “Dicen que llegaron antes de las medidas de confinamiento y no hay manera de probar lo contrario”, explica. Aún así se barruntan cambios para los próximos días.

Salvo novedades de última hora, el lunes vence el plazo de “permiso retribuido recuperable” para las empresas no esenciales. La idea es volver a la situación anterior, donde solo estaban obligadas a cerrar empresas y establecimientos de concurrencia pública. El resto, y allá donde no se hayan implantado mecanismos de teletrabajo o este no sea posible, deberá volver al tajo. En definitiva, muchos deberán volver pero sin posibilidad de regreso. Está previsto intensificar los controles tanto dirección Madrid, como hacia Segovia. La idea es cortar por lo sano con la migración previa al Estado de Alarma.