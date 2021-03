El Espinar renuncia a dotar al barrio de La Estación del centro de acopio

Pudo más la presión vecinal y al final el barrio espinariego de La Estación de El Espinar no tendrá un centro de aportación de enseres y voluminosos. El Ayuntamiento del popular Javier Figueredo reculaba en la idea de dotar el equipamiento tras reunirse con la asociación familiar San Antonio, que aglutina a un buen número de vecinos de la urbanización, y no lograr convencer a los vecinos, que previamente habían mostrado una intensa oposición al centro por considerar que el centro de acopio podía ser una fuente de suciedad y de contaminación visual del entorno.

El concejal de Ciudadanos y responsable de Medio Ambiente, Jesús Gascón, lamentaba la decisión de los vecinos que achaca a que “no han comprendido el concepto. Ellos creían que esto iba a ser una suerte de vertedero, pero en realidad es un punto de acopio de voluminosos no contaminantes y de construcción, no huelen, no son orgánicos, y el recinto se planteaba tapado. Lo único que se pretendía es facilitarles la vida, en lugar de desplazarse hasta el punto limpio de El Espinar, facilitarles una alternativa para acumular allí esos residuos y desde la contrata retirarlos hacia un punto limpio periodicamente. Gascón informaba que, en cualquier caso, “mantendremos el servicio de retirada a demanda de este tipo de residuos”.

Se mantiene sin embargo el previsto para Los Ángeles de San Rafael, cuya tramitación se completará esta misma semana para poder acogerse a la línea de subvención de la Diputación de Segovia extraordinaria (que ampliaba hasta final de mes el plazo para la presentación de proyectos) y que cubre el 66% del gasto. En total, el consistorio espinariego prevé gastar 4.000€. Los centros de acopio son pequeñas superficies de 10 por 10 metros, con vallado perimetral, zona cubierta y un solado de hormigón. En la imagen, un centro de acopio construido en la provincia de Segovia.