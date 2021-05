7 Comments

Otro pleno a cara de perro en el Ayuntamiento de El Espinar, y otra vez una moción de Vox como catalizador de la bronca. En el anterior, Vox pretendió aprobar una moción para dar protección a las cruces que hubiera en el espacio público espinariego pero con un específica mención a la reposición de cruces retiradas y muy especialmente un Cristo de considerables dimensiones que en tiempos presidió el salón de plenos. PP y Ciudadanos no estaban por la labor y Sanz la dejó para el siguiente.

Presentada finalmente la moción los socios de Vox en el equipo de Gobierno, con el alcalde Javier Figueredo al frente, instaron en medio del pleno una enmienda que suprimía el asunto de la reposición y dejaba el texto en inventariar y proteger solo aquellas cruces que se encuentren en calles y plazas, así como la eliminación de menciones que, a juicio de populares y el concejal naranja, Jesús Gascón, contravenían el carácter aconfensional del Estado. Por descontado, nada de reponer el crucifijo en el salón de plenos. Hubo un receso para que los dos concejales de la formación de extrema derecha (que por cierto, no parecen atravesar una cordial relación) decidiesen si aceptaban o no la propuesta y quedaron en que sí. Blanqueada la moción, el tripartito votó a favor y PSOE e IU en contra, por tanto, El Espinar hará ahora un inventario de cuántas cruces hay en el pueblo y pedirán a la Junta que, en función de su interés histórico-artístico, las catalogue como BIC “dotándolas de la especial protección jurídica que les corresponde”, acotaba Vox.

Lo que no quitó para un debate especialmente tenso entre la portavoz del PSOE, Alicia Palomo, y la de Vox, con ambas ediles cortándose en el uso de la palabra, elevando la voz y obligando al alcalde a continuos llamamientos al orden. Una cosa quedó clara y es que la moción no está especialmente bien documentada. Así Palomo le preguntó a Sanz, ponente de la moción, cuántas cruces hay en las calles de El Espinar. Por increíble que parezca Sanz no tenía ni idea si dos, tres o 23.