El Espinar aprueba los mayores presupuestos de su historia… de espaldas al Covid19

Dos cosas destacan de los presupuestos para 2020 aprobados en el Ayuntamiento de El Espinar. En primer lugar que se trata de los presupuestos más dotados en la historia del municipio, son 10.634.000€ un 3.6% más que el pasado año, que se benefician en buena medida de la actualización catastral y del inicio del pago de un nuevo impuesto por parte de la concesionaria de la autopista AP-6 y ramales que cruzan el término.

La otra cuestión es que, pese haberse aprobado en plena epidemia del Covid19, en sesión celebrada por videoconferencia el pasado 29 de abril, se trata del mismo documento que se redactó hace dos meses, en febrero. No se pudo aprobar en marzo por el estado de alarma, pero el alcalde, el popular Javier Figueredo ha preferido tirar con los previstos a sabiendas que el documento va a tener poco que ver con la realidad. “Es evidente que habrá que hacer muchas modificaciones, pero preferimos tener ahora este e irlo enmendando que empezar de nuevo”, explicaba el alcalde, que obtuvo el respaldo de los sietes concejales de la coalición del equipo de Gobierno (PP, Vox y Ciudadanos).

Precisamente, este carácter de documento pre-Covid19, la total seguridad de que se va a modificar de punta a rabo, es lo que ha impedido el voto favorable de la oposición del PSOE e IU, que votaron en contra. “Le ofrecí el apoyo de nuestro grupo si lo dejaba sobre la mesa y daba dos días para convocar una comisión y aprobarlo en siete días. Pero no quiso. El equipo de Gobierno no quiere saber nada que venga del PSOE, y es una lástima. Nosotros pusimos una buena dinámica presupuestaria que ha permitido acumular 5M€ de remanentes”, explica Alicia Palomo, portavoz del PSOE.

La oposición afea a Figueredo por tanto que pudiendo hacer un documento que incluyera ya medidas pensadas para afrontar el impacto de la epidemia no lo hiciera. El alcalde se defiende apelando a que es más fácil hacer modificaciones de créditos (cambios en las partidas) que empezar de cero con unos nuevos presupuestos, pero Palomo sostiene que no es así. “Hay aspectos, como las rebajas fiscales por él anunciadas, que precisan 40 días de exposición pública. Se podía haber incluido en el presupuesto pero no ha querido. Para hacerse una idea, mantienen la misma partida de fiestas que antes del Covid19, el fondo de emeregencia social está dotado solo con 3.000€, cuando ya es una realidad que se va a precisar mucho más que eso”, dice la jefa de la oposición.