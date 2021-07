El Espinar anuncia un “tsunami” de inversiones en centros sociales y juveniles

Pleno extraordinario en El Espinar para tramitar casi 4.5M€ en inversiones, o esa es la idea. Dineros que se destinarán a un centro joven en el antiguo matadero (1.7M€), la conversión del edificio de El Recreo, en San Rafael, en un centro social (814.000€), oficinas municipales y consultorio en Los Ángeles (924.000), un nuevo parque también en Los Ángeles (60.000), pista cubierta de pádel y complemento de las instalaciones deportivas en La Estación (763.000€), una nave municipal de almacén y servicios (800.000€), una furgoneta pick-up con equipo de nieve (salero y pala, otros 50.000€), reforzar el plan de asfaltado (374.000€), entre otros…

¿De dónde saca El Espinar para tamaña lluvia de millones? Es la suspensión del plan de estabilidad. El plan (diseñado por el PP en 2014) decretaba la imposibilidad de los municipios de recurrir a sus remanentes presupuestarios para financiar inversiones en general, forzándoles en su lugar a amortizar deuda. Tuvo éxito y logro sanear las cuentas de buena parte de los ayuntamientos, entre otros el de El Espinar (que salió de la legislatura del PP de Francisco Jorge con 5M€ de deuda, como gusta recordar su predecesora, Alicia Palomo que logró volver a la situación de equilibrio) . Pero había un pero, se cortaba por lo sano con la capacidad inversora de los municipios. Con motivo del covid, el Gobierno de Pedro Sánchez suspendió por dos años (2020 y 2021) esta limitación con la idea de que ese dinero muerto sirviera para el despegue económico post-covid.

“En el banco ese dinero no sirve sino para pagar comisiones abultadas, así que hemos decidido un ambicioso plan para cubrir carencias del municipio”, explicaba el concejal de Hacienda, Tomás Álvarez, de Vox. En definitiva, tirar de los remanentes para construir centros municipales y equilibrar esta tipología de servicios en los barrios, incluyendo Los Ángeles de San Rafael.

Pero como indicaba la oposición hay varios problemas. El principal es que obligatoriamente estas obras deben adjudicarse en el ejercicio presupuestario de 2021. Redactar anteproyecto, licitar, sacar a concurso, adjudicar… Tramitarlos es una carrera contrarreloj e, incluso entre las filas del propio equipo de Gobierno, predomina la idea de que tal vez no todas las inversiones salgan adelante. “Pero no perdemos nada, si no hay tiempo de adjudicarlas los fondos vuelven a remanentes y en paz”, explicaba el de Vox.

Riesgo de “inestabilidad presupuestaria”

De ahí que desde IU, que se abstuvo, se criticara el plan como una “venta de humo electoralista“. Crítica en la que coincidió el PSOE, recordando además los problemas contables que apareja esta ingeniería financiera. Si una inversión con cargo al presupuesto de 2021 se paga en los años posteriores hay que hacer las oportunas modificaciones de crédito presupuestario en el ejercicio que corresponda. Como en la contabilidad administrativa local hay que compensar ingresos y gastos, y tal como informaba la interventora, se produce una situación entonces de “riesgo de inestabilidad presupuestaria”. Es un tecnicismo complicado. Supongamos que se logra adjudicar uno de los centros prometidos, lo que no se conseguirá es acabarlo en 2021. Para 2022 habrá que hacer una modificación presupuestaria pero ¿con cargo a qué? Si los remanentes, es decir, lo no ejecutado durante el año vuelven a la situación anterior al covid, habrá que aumentar los ingresos so pena de “riesgo de inestabilidad presupuestaria”.

Pero la socialista Alicia Palomo iba más allá, al señalar que tampoco se ha previsto el coste de mantenimiento anual de las nuevas instalaciones, ni del personal para atenderlas, lo que al final redundará en un incremento del déficit. La también procuradora aseguraba: “Lo que ustedes hacen es descapitalizar y quedarse sin recursos; llevarse el ahorro de muchos años, ahorro que saneó el anterior equipo de Gobierno” (es decir, la propia Palomo).

Sigue la crispación

Así que hay dos tesis enfrentadas, la del PSOE e IU, que vienen a decir que todo esto es un brindis al sol electoralista que en el dudoso caso de que se materialice generará una escalada deficitaria. Y la del tripartito Vox, PP y Ciudadanos, para quienes es una maravilla, una bendición de los dioses para construir servicios territorializados ambiciosos en los cuatro núcleos del municipio. “Arreglar problemas y mejorar las cosas, para eso estamos aquí”, explicaba un exultante Jesús Gascón.

En diciembre lo veremos. Si que debe ejecutarse en 2021 el plan de asfaltado, también reforzado con 374.000€ de remanentes. Aquí el problema es el secretismo con el que el Equipo de Gobierno guarda las calles beneficiadas y por más que el PSOE le pide la lista de calles, no se la dan. “No la damos porque en casos similares ustedes -en referencia a los socialistas- las utilizan para poner en contra unos vecinos con otros”, afirmaba sin mover ni un músculo de la cara el acalde Javier Figueredo. Total, que los afectados se enterarán por los “cauces apropiados” de cuando les asfaltan la calle. Como no podía ser de otra forma, el tema dio para otro airado debate en el salón de plenos de la villa serrana.

Para concluir, y por 250€ al mes, el consistorio ha alquilado un local en planta baja de un edificio del centro de La Estación de El Espinar, espacio que servirá para habilitar una delegación municipal en el pueblo, que ya va siendo hora.